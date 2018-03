Români de care suntem mândri: Ilie Balaci 19.03.2018

19.03.2018 Români de care suntem mândri: Ilie Balaci În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Ilie Balaci

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Ilie Balaci apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Ilie Balaci

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Scumpirile succesive de anul trecut, atât la energie electrică, gaze naturale, carburanţi, cât şi alimente impun schimbarea cuantumului coşului minim lunar, cât şi a modului de calcul a acestuia. Argumentul adus de mai mulţi politicieni în

Averea noului premier PSD, Viorica Dăncilă, a crescut de la ultima declaraţie oficială cu peste 12 mii de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului săptămâna trecută, primul ministru are în conturi o sumă cumulată de peste

Poliţiştii de imigrări din Galaţi, în urma verificărilor întreprinse în prima jumătate a lunii februarie 2018, au depistat 12 cetăţeni străini care nu mai aveau drept de şedere pe teritoriul

Raiffeisen Bank şi-a prezentat vineri noua poziţionare de brand lansată printr-o campanie de comunicare a cărei temă centrală este Responsabilitatea. Campania este inspirată de concluziile mai multor cercetări derulate pe parcursul ultimului an,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va efectua, începând din data de 20 februarie, plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, diferenţa aferentă cantităţilor de motorină

Frumuseţea este trecătoare însă există anumite obiceiuri pe care le ai aproape zilnic şi care contribuie la accelerarea procesului de îmbătrânire

Vola a lansat o campanie în care îi provoacă pe români să pronunţe oraşul cu cel mai lung nume din lume. Cine reuşeşte are şanse să câştige un city break către această

Occidentul creează tensiuni în Balcani, în pofida poziţiei pacifiste a Rusiei, spune ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, înaintea unei vizite în Serbia, informează

Berbec Luna martie începe cu unele probleme de comunicare, însă o gândire mai amănunţită va ajuta foarte mult, iar problemele vor dispărea repede. Paradoxal, în ciuda problemelor

Cancelarul german Angela Merkel începe să-şi pregătească succesiunea, desemnând-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), numărul

Preşedintele SUA, Donald Trump, “sprijină” eforturile de a îmbunătăţi sistemul de control al armelor, scrie BBC. O declaraţie arată că Donald Trump a vorbit cu senatorul

Un procuror de la DNA a cerut luni judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru

Grupul de Investigații Politice publică acuzatiile halucinante pe care le aduce Camelia Bogdan la adresa a doi judecatori care au sanctionat-o. "Camelia Bogdan o acuză pe judecătoarea Bogasiu că

Jennifer Lawrence, deţinătoarea unui premiu Oscar şi una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood, a anunţat că renunţă pentru un an la platourile de filmare pentru a convinge mai mulţi

Comisia Europeană i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama să evite orice ingerinţă în relaţiile dintre Serbia şi Kosovo şi l-a sfătuit să se concentreze asupra reformelor care trebuie

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner, vor fi interzise atât la introducerea pe piață națională (începând cu 1 iulie

Doi soţi din Marea Britanie au găsit o biserică veche de 200 de ani, ce era scoasă la vânzare. Clădirea era părăsită de câţiva zeci de ani, necesita restaurare, rau şi-au riscat economiile de-o viaţă şi au cumpărat

Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian

Începând de mâine, „Evenimentul zilei” vă va prezenta, periodic, câte un episod din serialul „Incognito în lumea

Nemulţumiri şi printre angajaţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Buzău, după revoluţia fiscală a Guvernului. Unele salarii au scăzut, în ianuarie, chiar şi cu 2.300 de lei, faţă de luna decembrie. Este vorba despre