Români de care suntem mândri: Henri Coandă 03.01.2018

03.01.2018 Români de care suntem mândri: Henri Coandă În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Henri Coandă

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Henri Coandă apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Henri Coandă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Donald Trump afirmă că l-a demis pe Michael Flynn din funcţia de consilier prezidenţial pentru că ştia că acesta minţise în ancheta FBI. Declaraţia lui Trump poate avea efecte juridice,

Un bărbat rănit grav de mistreţi a fost găsit, luni, în apropierea şcolii din localitatea argeşeană Bârseşti, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit

Opt cupluri din diferite zone ale ţării sunt interesate să se căsătorească în noaptea de Anul Nou la Poarta Sărutului din Parcul Central al municipiului Târgu-Jiu, a declarat luni, pentru

Echipa unui zbor al companiei Cathay Pacific, care se îndrepta dinspre San Francisco spre Hong Kong, a afirmat că a văzut momentul în care racheta balistică testată de Coreea de Nord a căzut

Ministerul Finanţelor Publice a plasat luni o emisiune de obligaţiuni de 400 milioane de lei, cu scadenţa la zece ani şi o dobândă de 4,53% pe an. La licitaţie au participat şapte dealeri

Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Malaxa din București, a fost prezent azi în fața judecătorilor Tribunalului București pentru al patrulea termen din procesul ce are ca obiect cinci fapte de delapidare și luare de

Gigi Becali a vorbit despre Constantin Budescu și a dezvăluit care crede că este marea problemă a mijlocașului de 28 de ani. "Budescu este foarte important pentru noi. El face ce vrea pe teren, poate să inventeze lucruri și să câștige un

Gigi Becali a vorbit despre lupta pentru titlu și a declarat că preferă ca Dinamo să rămână în play-out pentru a nu o ajuta pe CFR Cluj. "Eu cred că nimeni nu poate lua locul de play-off al Stelei, al CFR-ului, al Craiovei, al

România și Spania se vor duela marți, ora 21:30, în grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP în handbal

Valentina Elisei Ardean e acum veterana României. La 35 de ani, extrema stânga e un model pentru coechipiere pentru modul cum se pregătește. *Marian Ursescu, specialistul GSP în handbal feminin, este în Germania, de unde

Firicel a transmis LIVE pe contul lui de Facebook un scandal uriaş în care a fost implicat la sediul CREDIDAM, instituţia care se ocupă cu strângerea banilor din drepturile de

Avea senzatia ca se sufoca noaptea in somn si a pus o camera in

Cele mai norocoase zodii în decembrie 2017. Ultima lună din an va fi una magică pentru patru nativi din horoscop. Fie ca vor avea parte de câștiguri financiare, armonie în viața de cuplu sau succes pe plan profesional.

O tânără care era fan înfocat Paul Walker și-a pierdut viața într-un accident parcă tras la indigo cu cel în care a sfârșit protagonistul Fast & Furious. Citește mai

Scandal imens în PSD, de data acesta între Rovana Plumb şi premierul Tudose unde s-a lăsat cu vorbe grele la adresa Rovanei Plumb fiind numită PENALĂ de către

Papa Francisc a explicat, pe drumul de întoarcere, de ce a evitat să folosească cuvântul „rohingya” în timpul vizitei sale oficiale în

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a comentat, luni, modificările aduse Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în special cele referitoare la răspunderea magistraţilor, subliniind că îşi doreşte ca în lege să existe

Municipiul Buzău este cel mai mare oraş din România aflat la jumătatea distanţei dintre Polul Nord şi Ecuator. Descoperirea a fost făcută recent de geograful Alexandru Boroiu, de la Universitatea din Piteşti. Calculele profesorului arată că

Fenomenul de îmbătrânire demografică a judeţului Mehedinţi s-a accentuat, iar sporul natural este în continuare negativ, numărul persoanelor decedate fiind mult mai mare faţă de născuţii‐vii. S‐a înregistrat şi un deces la copiii cu

Locuinţe sociale, sedii ale unor instituţii, dar şi un centru de afaceri. Toate acestea pot fi amenajate în unităţile militare dezafectate, de la Râmnicu Sărat, pe care Primăria le-a preluat de la Ministerul Apărării Naţionale. Autorităţile