Români de care suntem mândri: Elie Wiesel 07.02.2018

07.02.2018 Români de care suntem mândri: Elie Wiesel În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Elie Wiesel

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Elie Wiesel apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Elie Wiesel

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorul general Augustin Lazăr a declarat, joi, că ancheta în cazul poliţistului arestat pentru agresarea sexuală a doi copii, preluată de Parchetul Instanţei Supreme, „va lămuri toate aspectele“, inclusiv suspiciunile privind

Femeia fusese în drumeţie în Masivul Postăvaru şi în loc să coboare pe potecile special amenajate, a ales o scurtătură pe pârtia de schi. Acesta era îngheţată, iar turistul a căzut şi s-a accidentat grav la coloana

Industria, sector care reprezintă aproape un sfert din economia românească, a înregistrat în noiembrie o creştere a producţiei cu 9,2%, serie brută, faţă de aceeaşi lună a anului anterior, susţinută de creşterile industriei extractive şi

Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar cu unele semne de îngrijorare evoluţia economică reală a economiei în acest an. Inflaţia, deprecierea leului şi incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc, joi, după ce la tragerile loto de duminică, 7 ianuarie, Loteria Română a acordat 24.420 de câştiguri în valoare totală de 1.136.038,18 de

Urmărim cu atenţie sporită ce se întâmplă zilele astea în Parlamentul României şi în politică în general. Observăm două tabere, PSD-ALDE-UDMR, puterea şi USR-PNL-PMP,

A început anul. M-am trezit în librărie. Mă holbez la rafturi. Nu caut ceva anume. N-am bani. Mă uit la cărţi, să treacă vremea. E plăcut în

Cu imaginea serios şifonată în urma scandalului poliţistului pedofil, Poliţia Română încearcă să facă noi recurătări, promiţînd că cei vinovaţi vor fi traşi la

Alopecia, o afecţiune dermatologică inflamatorie care duce la pierderea părului, poate fi tratată cu ajutorul propriului sânge. Care sunt cele mai întâlnite cauze care duc la căderea părului ne spune Dr. Ana-Maria Oproiu, medic Chirurgie

În ultimele 24 de ore, poliţiştii din toată ţara au intervenit la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.700 de sancţiuni contravenţionale şi au constatat 744 de infracţiuni. Pe 10 ianuarie, peste 11.600 de poliţişti au acţionat,

Declaraţia celor trei partide maghiare pentru obţinerea a trei categorii de autonomie este un act politic care nu poate fi tratat cu superficialitate. Maghiarii reprezentaţi în Parlament de UDMR vor

La câteva zile după ce întrega România a aflat că un poliţist de la Brigada Rutieră a abuzat doi copii într-un bloc din Capitală, un alt caz şocant este adus în

Mihaela Buzărnescu a învins-o la Hobart pe Alison Riske cu scorul de 7-6 6-1. Românca s-a calificat în semifinale si va juca cu Lesia

Brazilianul Neymar a marcat al 20-lea său gol în roș-albastru, primul în Cupa Ligii. Și a sărbătorit într-un mod inedit: a dansat cu gheata pe cap. PSG s-a impus, scor 2-0, în fața lui Amiens. Îl enervează

Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la CNAIR. Premierul Mihai Tudose a trimis Corpul de Control la Compania Națională de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Verificările au loc în perioada în care expiră mandatul de director

Cântăreţul Ricky Martin a anunţat că s-a căsătorit cu Jwan Yosef, cel care îi este partener de viaţă de doi ani, cei doi urmând să facă şi nunta, în câteva luni, transmite AFP. Citește mai

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul MDRAPFE a semnat trei contracte de finanţare, în valoare totală de aproximativ 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România

Un document care analizează calitatea aerului în municipiul Iaşi arată care sunt zonele periculoase din oraş şi ce măsuri s-ar putea lua pentru a reduce poluarea cu particule în

Cât de competitivă mai este România prin prisma costurilor legate de forţa de muncă şi cât de pregătiţi sunt an­gajaţii să facă pasul către meserii inaccesibile roboţilor? Deocamdată, mai

Vrancea se numără printre puţinele judeţe din ţară care nu au o stemă aprobată de Comisia de Heraldică, Genealogie şi