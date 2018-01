Români de care suntem mândri: Corneliu Coposu 31.01.2018

31.01.2018 Români de care suntem mândri: Corneliu Coposu În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Corneliu Coposu

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Corneliu Coposu apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Corneliu Coposu

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Situația financiară precară i-a făcut pe cei de la FC Academica Clinceni să traverseze cu greu acest sezon până acum. Pe teren lucrurile au stat însă bine pentru echipa antrenată până în urmă cu câteva zile de

Cosmin Dumitru Miuţe, un tânăr scriitor din Turceni, în vârstă de doar 32 de ani, a murit subit în urma unei boli care s-a manifestat fulgerător. Citește mai

Volumul „444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara“ a fost cea mai furată carte din Librăriile Humanitas în 2017, urmată de "Întoarcere în secolul 21", de Ioana Pârvulescu,

Un bărbat de 32 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită, în urma unui accident rutier produs miercuri seară în judeţul Braşov, în zona Pădurea Bogăţii. Citește mai

Printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fără portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-şi numi secretari de stat şi consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevărul“ că

Începând din ianuarie, autorităţile au decis să suspende taxa clawback, achitată de producătorii de medicamente, pentru o anumită categorie de produse care lipsesc de pe piaţă -

În faţa refuzului patronatului medicilor de familie de a semna noul contract-cadru cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, reprezentanţii autorităţilor au trecut la represalii. La Sibiu, ei au luat la picior cabinetele pentru a-i sili pe

Nouă adulţi şi un copil au rămas fără locuinţe în urma unui incendiu devastator ce a avut loc în această seară la Curtea de Argeş. Cele 10 persoane, membre a 6 familii, locuiau într-o baracă de 120 de metri

CFR Cluj caută să rezolve cât mai repede transferurile pentru această iarnă, șefii dorind ca Dan Petrescu să aibă la lucru toți jucătorii noi încă de la începutul pregătirii. După Valentin Costache (800.000 de euro - de la

Cunoscut şi citit de milioane de oameni, Mihai Eminescu a rămas în sufletele românilor drept cel mai important poet din toate timpurile. De fiecare dată, la comemorarea „Luceafărului” poeziei româneşti, se adună foarte mulţi oameni din

BOBOTEAZA 2018. Variaţiile de temperatură, dar şi schimbarea calendarului ortodox, prin decalarea cu 13 zile a sărbătorii Botezului Domnului, au făcut ca sintagma „Gerul Bobotezei” să fie mai mult o amintire decât o

Un tânăr din India a ajuns la spital cu dureri de stomac numai pentru a afla cauza șocantă a problemelor. Citește mai

Schimbările de temperatură care apar la schimbarea de anotimpuri pot aduce cu ele viroze şi răceli. De aceea, este important să îţi întăreşti sistemul imunitar. Citește mai

O tânără din Republica Moldova a fost nevoită, acum două săptămâni în urmă, să nască în toaleta Institutului Mamei şi Copilului, din cauza indiferenţei medicilor şi a asistenţilor medicali. Cel puţin aşa reiesă din mărturiile fetei

Conform primelor relatări din presa rusă, şapte avioane de vânătoare ale armatei Rusiei au fost distruse în urma unui atac cu mortiere asupra bazei aeriene Hmeymim, din Siria, atac ce a avut loc în data de 31

Dacă economia României va creşte cu 5% în 2018, va fi ceva extraordinar, dar să fim atenţi la supraîncălzire şi ulterior corecţiile care vor veni

♦ Analiştii consideră că dividendul va rămâne la putere şi în 2018 şi nu numai că bursa de la Bucureşti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanţa de alte

Cele mai mari zece companii după cifra de afaceri din 2016 care au intrat în insolvenţă anul acesta au realizat în 2016 un business cumulat de 2,625 mld. lei, potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului

Pe 31 ianuarie vom fi martorii primei eclipse din anul 2018. Dar această eclipsă nu va fi una obișnuită deoarece este vorba despre o Lună Albastră. Un astfel de fenomen nu a mai fost întâlnit de mai bine de 152 de

Islanda a devenit, în mod oficial, prima țară din lume care a legalizat salariul egal dintre bărbați și