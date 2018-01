Români de care suntem mândri: Carol Davila 24.01.2018

24.01.2018 Români de care suntem mândri: Carol Davila În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Carol Davila

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Carol Davila apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Carol Davila

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Mama Andei Maleon, soţia directorului BCU Iaşi, este sfâşiată de durere după ce fiica şi ginerele ei au decis să-şi pună capăt zilelor. Femeia a scris un mesaj cutremurător pe pagina personală de

Aglomeraţie mare pe Valea Prahovei, anunţă Poliţia Română. Se circulă bară la bară pe DN1, între Nistoreşti şi Comarnic, precum şi între Poiana Ţapului şi Buşteni, pe sensul de mers către munte. Citește

Ies la iveală amănunte tulburătoare ale crimei din Iaşi. Mesajul soţiei directorului Bibliotecii Universitare din Iaşi e unul halucinant. Parcă şi-ar fi prevestit moartea. Citește mai

Bananele sunt fructe care sunt în general agreate de toată lumea. Sunt uşor de consumat, de transportat şi pot fi gustări delicioase, pline de nutrienţi. Dacă ar fi ceva care să ne supere la banane, ar fi firele albe care se desprind

Kremlinul a declarat, marţi, că Rusia este pregătită să devină mediator în discuţiile purtate de Coreea de Nord şi SUA cu privire la reducerea tensiunilor, dacă ambele state sunt de acord ca Moscova să-şi asume acest rol, informează

SFÂNTUL ŞTEFAN este sărbătorit a treia zi de Crăciun. Numele Ştefan înseamnă în greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de români îşi sărbătoresc de Sf. Ştefan onomastica. Citește mai

SUA a fost cu ochii pe ultima demonstrație de forță înregistrată video de armata rusă. Dacă sistemele Patriot sunt recunoscute pe plan mondial, nici Rusia nu stă slab la acest

Primăria municipiului Chişinău anunţă că va organiza un concert, în noaptea dintre ani, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Concertul va începe în seara de 31 decembrie, la ora 22.00, şi va dura până la ora

Pentru cei care de sărbători au depăşi numărul paharelor şi nu ştiu cum să scape de senzaţiile neplăcute provocate de consumul excesiv de alcool, specialiştii recomandă câteva trucuri ce înlătură greaţa şi durerile de

Poliţiştii sunt în stradă şi acţionează pentru fluidizarea şi monitorizarea traficului, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente grave, la întoarcerea din minivacanţa de

Camera Deputaţilor a lansat un anunţ de participare la o licitaţie deschisă în vederea achiziţionării serviciilor de transport aerian pentru deputaţi în anul 2018, valoarea estimată a contractului fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei,

NATO şi-a pierdut capacitatea de a lupta pe mare, a declarat, într-un interviu pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, secretarul general al NATO, Jens

Postul de televiziune „Euronews” scrie că deschiderea Oficiului NATO la Chişinău a polarizat societatea moldovenească şi a provocat dezbateri pe subiectul „încotro se îndreaptă Moldova”. Jurnaliştii europeni afirmă că Moldova încă

Deputatul Cătălin Rădulescu şi alţi 38 de aleşi ai PSD au depus un proiect de lege care vizează modificarea legislaţiei penale şi în care e prevăzut ca pragul la abuzul în serviciu să fie fixat la 200.000 de euro. În OUG 13 / 2017, pragul

Un inginer de la Direcţia Silvică Alba şi mai mulţi administratori şi proprietari de firme cu obiect de activitate în domeniul prelucrării lemnului şi fabricării mobile sunt cercetaţi de DIICOT pentru infracţiuni de evaziune fiscală.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este marcată în mod diferit pe meridianele planetei. Dacă în Serbia se ard ramuri de stejar pentru a spori norocul, în Nisa numeroşi curajoşi se scufundă în apa rece a râului, păstrând o tradiţie ce datează

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agenţiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numărul unu

Atacantul englez al lui Tottenham, Harry Kane, a fost decisiv în victoria celor de la Tottenham cu Southampton, scor 5-2. (Vezi aici VIDEO) Atacantul englez de 24 de ani a punctat de două ori în prima repriză, în minutele 22 și 39,

Cutremur în Vrancea a doua zi de Crăciun. Seismul a avut magnitudinea de 3,3 şi s-a produs la adâncimea de 127 kilometri, în judeţul Vrancea. Un cutremur s-a produs, marţi după-amiaza, la ora 17:18, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 127

Băieţelul Mariei Constantin, aflat în grija fostului soţ al cântăreţei, a petrecut de minune sărbătorile de Crăciun în compania fratelui săi vitreg, în vârstă de doi ani. Codruţ şi David au colindat împreună şi i-au înduioşat pe