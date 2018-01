Români de care suntem mândri: Anghel Saligny 16.01.2018

16.01.2018 Români de care suntem mândri: Anghel Saligny În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,



Români de care suntem mândri: Anghel Saligny

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Anghel Saligny apare prima dată în Libertatea.ro.

Români de care suntem mândri: Anghel Saligny

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Atletico Madrid s-a impus greu acasă cu 1-0 în fața lui Alaves, iar Eibar a ”răpus” Valencia cu 2-1 pe propriul teren, în meciurile disputate sâmbătă în etapa a 16-a din La Liga. Fernando Torres, care a fost

Înregimentată de curând la clubul militar, Ana Bogdan i-a susținut din tribune pe jucătorii de handbal masculin ai CSA Steaua în confruntarea din sferturile de finală ale Cupei României cu CSM București, scor 29-28. Bogdan

LOTERIA BONURILOR FISCALE. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează duminică, 17 decembrie, o nouă extragere pentru selecţia celor 100 de câştigători la Loteria bonurilor fiscale emise în perioada 1 - 30 noiembrie 2017.

Municipalitatea vrea să preia de la Romsilva un drum forestier pentru a-l transforma în drum public, pentru accesul într-un cartier rezidenţial din nordul Capitalei, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General

România și-a luat adio de la Mihai I. Zeci de mii de oameni i-au adus un ultim omagiu săptămâna aceasta, zeci de mii de oameni l-au însoțit sâmbătă pe ultimul drum și milioane de oameni l-au plâns

Pomelo se cultivă în Taiwan, India, Malaesia, Indonesia, Nouă Guinee, dar şi în zonele mai calde din America. Pulpa fructului este galbenă cu variaţii de roz şi roşu, are gustul ca un grapefruit dulce. Citește

O serie de incidente au marcat protestele din Piața Victoriei, de duminică seară. Oamenenii au vrut să plece în marş spre parlament, dar nu au fost lăsaţi să facă acest

Anul 2017 se încheie cu numai 15,4 kilometri noi de autostradă inauguraţi deşi ministrul Transporturilor promitea că cel puţin 90 de kilometri de autostradă vor fi daţi în folosinţă în acest an. CNAIR promite însă că la anul va inaugura

Pentru a combate risipa alimentară, o companie britanică transform pâinea nevândută în bere. Prima bere din gama „Toast“ a fost produsă în timpul unei emisiuni a celebrului maestru bucătar britanic Jamie

Peste 15.700 de doctori au plecat în străinătate începând cu anul 2007, principalele destinaţii fiind Germania, Marea Britanie şi Franţa. Datele se desprind din cel mai recent studiu de profil care mai arată că sistemul sanitar este deservit,

Legea parteneriatului public-privat (PPP), mult aşteptată de către investitorii privaţi pentru a putea ajuta statul la realizarea principalelor investiţii de care are nevoie România, a fost adoptată joi, de către Guvern, dar deocamdată este

Rămăşiţele pământeşti ale regelui Victor Emanuel al III-lea, care a condus Italia în timpul celor două războaie mondiale şi a murit în exil în 1947, au fost transportate din Egipt în Italia, duminică, pentru a fi reînhumate, relatează

Plecat pe ușa din dos de la Dinamo, Albin (31 de ani) a ratat complet ultimele 4 luni. N-a avut drept de joc pentru Veracruz, în a cărei proprietate a revenit. Dinamoviștii au dezvăluit pentru Gazetă: "Mexicanii nu ne-au solicitat

Cu Ciprian Tătăruşanu titular, Nantes a obţinut o nouă victorie în Ligue 1, 1-0 pe teren propriu cu Angers. Unicul gol al partidei a venit în minutul 24, prin Sala, care a înscris din penalty. (VIDEO) Tătăruşanu a fost titular

Steaua, liderul la zi din campionatul naţional de volei masculin, a câştigat categoric derby-ul de azi cu Dinamo, 3-0 la seturi. Primul set a fost unul echilibrat, roş-albaştrii având nevoie de prelungiri pentru a se impune,

Un copil a fost spulberat de un autoturism chiar sub privirile părinţilor. Cumplitul accident a avut loc vineri, într-o localitate din judeţul Cluj. Din păcate, micuţul în vârstă de 5 ani nu a mai putut fi

Mii de oameni au participat la funeraliile Regelui Mihai I, într-un gest de recunoştinţă faţă de ultimul suveran al României. Din Bucureşti până la Curtea de Argeş, românii şi-au arătat respectul şi dragostea de rege. Numai autorităţile

O angajată a ambasadei Marii Britanii în Liban, Rebecca Dykes, a fost găsită moartă pe marginea unei autostrăzi la est de Beirut, relatează

Turnul Croitorilor din Cluj găzduieşte de luni, 18 decembrie, o expoziţie de fotografie care ilustrează meserii dispărute sau pe cale să

În jur de 300 de persoane s-au adunat duminica seara în centrul Timişoarei pentru a protesta faţă de modificările din legea