Românca Anita Hartig, în stagiunea online la Metropolitan Opera 04.07.2020

Românca Anita Hartig, în stagiunea online la Metropolitan Opera

Vineri seara , o nouă întâlnire cu Anita Hartig, interpreta Mihaelei în opera Carmen la Metropolitan Opera. Celebra scenă muzicală din New York derulează un program în care difuzează online...

Românca Anita Hartig, în stagiunea online la Metropolitan Opera

O femeie, în vârstă de 83 de ani, este în stare gravă în urma accidentului rutier în care a fost implicat convoiul Ducelui şi Ducesei de Cambridge, scrie BBC. Prinţul William şi Kate călătoreau din

Fabuloasă viață a dus până acum Jean-Christophe Rufin, doctor, diplomat, istoric, călător și romancier francez! Este președintele organizației umanitare Action Against Hunger, unul dintre primii membri ai ONG-ului Médecins Sans Frontières și

Penitenciarul Rahova a aprobat miercuri cererea fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, de a se cununa cu iubita sa, după cum a precizat fratele fostului edil, Mihai Mazăre. Data cununiei urmează să fie fixată în funcţie de disponibilitatea

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunării Generale în cadrul căreia a fost ales, că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care

Trei sferturi dintre români înţeleg prin agricultura bio/ecologică produsele sănătoase, fără aditivi sau chimicale. Citește mai

Apa de la robinet din Spitalul Județean Vaslui nu mai are bacteria E-coli, arată rezultatele ultimelor analize. Conducerea spitalului a făcut publice rezultatele analizelor probelor prelevate din apă, care arată acum că aceasta este potabilă

Industria prelucrătoare, care include producţia de componente auto, a fost cel mai mare angajator al ultimilor cinci ani, cu peste 90.000 de joburi noi

Ofiţerul de poliţie Chaman Lal Thakur, de la poliţia din localitatea Kullu, India, a anunţat, joi, că cel puţin 25 de persoane au murit după ce un autobuz a picat într-o prăpastie din statul Himachal

Poliţiştii şi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila au căutat ore întregi o fetiţă de 9 ani care a fost prinsă de o ploaie violentă şi nu a mai ştiut să se întoarcă

Horoscop Berbec. Uneori, cele mai bruşte soluţii sunt şi cele mai bune, fără să ai timp suficient să analizezi problema pe toate feţele. Azi primeşti o veste neaşteptată pe care o poţi pune imediat

Companiile din construcţii au majorat salariul mediu net în ultimul an cu procentaje cuprinse între 1 şi 25%, printre resorturile care au dus la aceste creşteri regăsindu-se prevederile ordonanţei 114/2018, care au impus salariul minim brut de

Compania Visual Fan, care vinde dife­rite gadgeturi sub bran­dul Allview, a înregistrat în acest an o creştere de 20% a veniturilor şi estimează că va păstra ritmul po­zitiv al încasărilor la nivelul în­tre­gului an, punând astfel capăt

Ministrul Justiției susține că nu a boicotat şedinţa plenului CSM de joi, ci a lipsit pentru că avea agenda încărcată. Ședința de plen a CSM a fost programată pentru ora 12, iar cea de guvern a fost programată pentru ora 15.

Mai mult de 80.000 de persoane au fost evacuate după seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, în care 13 persoane au murit şi alte 220 au fost rănite, relatează

Conform tragerii la sorţi efectuată în urmă cu câteva zile, Viitorul Constanţa ar trebui să întâlnească în turul doi preliminar al Europa League cu belgienii de la Royal

Zece persoane au fost rănite vineri după-amiază, în jurul orei 17.00, în localitatea Lehliu, pe DN3, după ce un microbuz s-a răsturnat în şant. Conform ISU Călăraşi, toate cele zece persoane, 9 pasageri şi şoferul microbuzului, sunt în

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut o vizită inopinată, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, în urma sesizărilor primite din partea unor pacienţi care reclamă condiţiile

Viorică Dăncilă a făcut primele declarații despre viitorul PSD și al unei posibile remanieri

Pentru a avea o piele frumoasă şi strălucitoare ai nevoie mai mult decât un ritual riguros de îngrijire. Pe lângă produsele cosmetice şi o îngrijire corespunzătoare, alimentaţia joacă şi ea un rol important. Un regim de viaţă sănătos se

Vechile casete VHS cu filme Disney sunt o adevărată comoară acum, în condițiile în care filme pe cum Mica Sirenă sau Aladdin, pe casete VHS, sunt vândute pe eBay pentru suma de 14.000 de lire, transmite