Romaero a reprimit dreptul de a repara avioane civile VIDEO 01.11.2022

01.11.2022 Romaero a reprimit dreptul de a repara avioane civile VIDEO Romaero reprimit dreptul de a efectua servicii de mentenanţă pentru aeronavele civile, a anunţat, marţi, ministrul Economiei, Florin Spătaru, într-o conferinţă de



Romaero a reprimit dreptul de a repara avioane civile VIDEO

Romaero reprimit dreptul de a efectua servicii de mentenanţă pentru aeronavele civile, a anunţat, marţi, ministrul Economiei, Florin Spătaru, într-o conferinţă de presă.

Romaero a reprimit dreptul de a repara avioane civile VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Bratu (41 de ani), selecționerul naționalei U21, l-a caracterizat pe Ianis Stoica (18 ani) și a dezvăluit la ce mai are de lucrat fotbalistul de la FCSB. Bratu a remarcat calitățile tânărului atacant de la FCSB, însă a dezvăluit că

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, vicepremier în Guvernul Ciucă, a declarat marți seară, la Antena 3, că în cadrul negocierilor cu PNL privind revizuirea Constituției s-a discutat despre reorganizarea administrativă şi despre

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat marţi că interdicţiile generale de călătorie nu vor împiedica răspândirea noii variante Omicron a coronavirusului. OMS cere ţărilor să adopte o abordare bazată pe o evaluare a riscurilor.

ETF BET Patria-Tradeville (simbol bursier TVBETETF), singurul ETF listat la Bursa de Valori Bucureşti, număra 3.575 de investitori la 28 noiembrie 2021, în creştere cu 220% faţă de numărul raportat la 31 decembrie 2021, respectiv 1.115, conform

Emisiunea ”Asia Express” de la Antena 1 a ținut telespectatorii lipiți de micile ecrane în perioada aceasta. Cel de-al patrulea sezon al show-ului care se filmează în mai multe țări a fost câștigat de echipa […] The post Surpriza

Un prim caz al variantei Omicron, care se răspândește în întreaga lume și provoacă un val de panică, a fost depistat în Spania, a anunțat luni un spital din Madrid, citat de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o

În anul financiar 2020 – ce a început la 1 octombrie 2019 şi s-a încheiat la 30 septembrie anul trecut -, retailerul francez Auchan a avut 72 de milioane de clienţi, ceea ce înseamnă o medie de aproape 200.000 de oameni pe

Şapte autoturisme parcate pe străzi din municipiul Bucureşti au fost cuprinse de flăcări, miercuri, incendiile fiind provocate de un minor, care deja a fost dus la audieri, transmite Poliția Capitalei. Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie al

Horoscopul zilei de 2 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară pot afla un adevăr care să nu le fie deloc pe plac. Astăzi simțim […] The post

Reprezentanţii Puterii şi liderii Opoziţiei nu au dat ochii unii cu alţii de Ziua Naţională, moment de sărbătoare în care Klaus Iohannis a cerut Cabinetului Ciucă să accelereze reformele şi a justficat „soluţia atipică“ pentru

Şi în a doua zi de sãrbãtoare la Antena 1, telespectatorii au preferat programele speciale ale staţiei, încã de la primele ore ale dimineţii şi pânã târziu în noapte. Astfel, conform datelor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 1 decembrie, că l-a informat pe premierul Nicolae Ciucă cu privire la propunerea ca Marian Neacşu să preia funcţia de secretar general al Guvernului, informează News.ro. Legat de condamnarea

Coaliţia dintre PNL şi PSD dă deja semne de tensiune, la doar o săptămână de la semnarea protocolului de alianţă. Cele două partide au poziţionări diferite, în privinţa aspectelor bugetare, rectificarea fiind făcută deşi preşedintele

Berbec Te simți romantic și sexy astăzi dar nu vei avea ocazia să faci nimic în privința asta. Este posibil să fii separat temporar de iubitul tău sau nu este disponibil. Așa că mergi

Poliția a izolat, joi, un imobil al ONU, iar circulația în zonă a fost întreruptă, după ce a fost semnalată prezenţa unui bărbat înarmat, a anunţat un purtător de cuvânt al Naţiunilor Unite, potrivit Agerpres. Angajații ONU au fost

Lizzie Allen, o femeie în vârstă de 32 de ani, a trecut dintr-un coşmar în altul... După ce a pierdut nu mai puţin de 16 sarcini, a născut o fetiţă de toată frumuseţea. Sorta, însă, i-a mai dat o palmă: copila i-a murit, după 14 ore de

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Colecția poate depune mărturie că am fost unul dintre susținătorii lui Denis Alibec. L-am propus insistent la națională într-o perioadă, în epoca Daum, de pildă, în care era contestat și ignorat. Atunci chiar merita. Era în vână și se

Acţiunile Chimcomplex Borzeşti (simbol bursier CHOB), cel mai mare combinat de produse chi­mice din România, cu două platforme la Oneşti şi Râmnicu Vâlcea, au urcat cu 23% joi până la 23,6 lei/unitate, pe fondul unor tranzacţii de 1,3 mil.