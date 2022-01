Roma, pusă în încurcătură de o întâlnire între Putin şi patronii unor mari companii italiene 26.01.2022

26.01.2022 Roma, pusă în încurcătură de o întâlnire între Putin şi patronii unor mari companii italiene Preşedintele rus Vladimir Putin participă miercuri, printr-o legătură video, la o reuniune cu patroni de mari întreprinderi italiene - în toiul crizei ucrainene -, ceea ce a determinat Roma să le ceară acelora dintre aceste întreprinderi în



Roma, pusă în încurcătură de o întâlnire între Putin şi patronii unor mari companii italiene

Preşedintele rus Vladimir Putin participă miercuri, printr-o legătură video, la o reuniune cu patroni de mari întreprinderi italiene - în toiul crizei ucrainene -, ceea ce a determinat Roma să le ceară acelora dintre aceste întreprinderi în care statul este acţionar să renunţe la această reuniune, relatează AFP.

Roma, pusă în încurcătură de o întâlnire între Putin şi patronii unor mari companii italiene

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Trei lucrători din domeniul sănătăţii din Norvegia, vaccinați recent cu AstraZeneca, sunt trataţi în spital pentru formarea de cheaguri de sânge, au declarat sâmbătă autorităţile sanitare norvegiene. Aceastea au precizat că, deocamdată,

Pentru ca societăţile listate pe segmentul alternativ de tranzacţio­nare AeRo să fie mai bine reprezentate în dinamica Bursei de la Bucureşti, mai ales în contextul în care de multe ori astfel de companii sunt mai tranzacţionate ca unele din

Trei modele de anvelope de vara Falken recomandate Grupul Falken are o experienta de peste un secol in industria anvelopelor, momentan se afla pe locul 5 in topul producatorilor de anvelope pe plan international. Compania a luat nastere in Japonia in

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat în cadrul conferinței de presă susținute marți, 16 martie, care a fost reacția românilor la decizia mai multor state europene de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca.

Descoperă un joc nou, care e unic în țara noastră. O distracție de care te poți bucura atunci când joci online pe site și aplicația de jocuri Superbet. Fă-ți cont acum și trăiește o experiență […] The post Joacă Aviator! Exclusiv

Ministerul Sănătății al Braziliei a înregistrat marți 2.841 de decese asociate COVID și 83.962 de noi infectări. Este cel mai negru bilanț privind persoanele răpuse de coronavirus de la începutul pandemiei și până acum, informează miercuri

Premierul britanic Boris Johnson a respins luni ideea ca Regetul Unit să suspende campania de imunizare cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford. Johnson chiar a insistat că experţii britancii nu văd "absolut niciun motiv" pentru

Mastercard lansează un pachet de soluţii pentru accelerarea transformării digitale, dedicată antreprenorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, care realizează operaţiuni financiare prin cardurile Mastercard Business emise în

Chelsea și Atletico Madrid se vor înfrunta astăzi, de la ora 22:00, în manșa retur a optimilor de finală din UEFA Champions League. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 5 martie a.c., în jurul orei 17.00, NAN MIHAELA-IOANA, în vârstă de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul […] The post Ai văzut-o? Minora din Turda este

Judecătoria Sectorului 2 a respins, miercuri, acțiunea Societății Române de Televiziune (SRTV), care a dat în judecată Libertatea, după o serie de articole în care ziarul a dezvăluit sumele cheltuite de instituție pentru Eurovision. Decizia

În timp ce locuitorii din zona de munte a judeţului au parte de multă zăpadă, cei din zonele de câmpie înfruntă alte capricii ale

Dacia şi-a majorat cota de piaţă la 3,5% în primele două luni din 2021, faţă de 3,1% în perioada similară a anului trecut, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile

Swiss Capital, cel mai mare broker independent, se pregăteşte să aducă la Bursa de la Bucureşti compania Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, printr-o ofertă de vânzare de acţiuni

Patronul american al echipei Parma, cel care a negociat direct deschizând larg buzunarele pentru a-i aduce pe Denis Man şi Mihăilă, este încântat de cei doi tineri români, care prin starturile lor de Formula 1

Electrica (simbol bursier EL), cel mai mare jucător local din domeniul distribuţiei şi furnizării de energie, cheamă acţionarii pe 28 aprilie pentru a aproba garantarea de către companie a unui credit de până la 1,02 mld. lei (210 mil. euro) pe

Două dosare penale au întocmit polițiștii după violențele fără precedent înregistrate vara trecută în orașul Murgeni. 24 de oameni au fost trimiși în judecată pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, instigare publică, loviri și

Tribunalul Galaţi a admis solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) privind valorificarea anticipată a unui autovehicul Lamborghini Aventador pe care instituţia îl are în

Înalta Curte de Casație și Justiție a retrimis la Curtea de Apel Timișoara dosarul privind palmaresul Universității Craiova. CONTEXT: În 2018, clubul de Liga 1 al orașului Craiova a cerut în instanță, printre altele, recunoașterea

Poliția din Năvodari a amendat cu câte 2.000 de lei 96 de persoane care participau la o petrecere organizată la o cafenea din oraș. De asemenea, administratorul societăţii comerciale a fost sancționat cu 10.000 de lei, pentru nerespectarea