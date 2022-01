ROCA Industry, holdingul cu jucători din domeniul materialelor de construcţii, vrea să preia 70% din Eco Euro Doors, producător de uşi din Reghin 21.01.2022

21.01.2022 ROCA Industry, holdingul cu jucători din domeniul materialelor de construcţii, vrea să preia 70% din Eco Euro Doors, producător de uşi din Reghin ROCA Industry, holdingul care reuneşte producătorii de materiale de construcţii din portofoliul platformei de investiţii ROCA Investments, a semnat contractul de achiziţie a unui pachet de 70% din acţiunile producătorului de uşi Eco Euro Doors



ROCA Industry, holdingul cu jucători din domeniul materialelor de construcţii, vrea să preia 70% din Eco Euro Doors, producător de uşi din Reghin

ROCA Industry, holdingul care reuneşte producătorii de materiale de construcţii din portofoliul platformei de investiţii ROCA Investments, a semnat contractul de achiziţie a unui pachet de 70% din acţiunile producătorului de uşi Eco Euro Doors (EED). Tranzacţia trebuie să primească acordul Consiliului Concurenţei.

ROCA Industry, holdingul cu jucători din domeniul materialelor de construcţii, vrea să preia 70% din Eco Euro Doors, producător de uşi din Reghin

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

FC Voluntari a anunțat că a semnat un contract cu jucătorul Haruna Garba, care s-a alăturat lotului antrenat de Bogdan Andone. Haruna Garba este un atacant nigerian cu o înălțime de 1.90 m, în vârstă de 27 de ani. Haruna Garba a mai evoluat

Grupul Grande Gloria din Galaţi, care activează în mai multe sectoare, de la industria produselor alimentare, până la cele nealimentare cum sunt dezinfectanţii sau şerveţelele antibacteriene, a încheiat anul 2020 cu o creştere a cifrei de

Estadio Jornalista Mario Filho, cunoscut ca „Maracana”, își va schimba denumirea și va primi numele celui mai bun fotbalist din istoria Braziliei, Edson Arantes do Nascimento „Pele”. Adunarea Legislativă din statul brazilian Rio, unde se

Brazilia a înregistrat marţi un nou record negativ de decese asociate COVID-19, după cea mai neagră săptămână de până acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citează DPA. Ministerul brazilian al sănătății a anunțat în

Horoscopul zilei de 11 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din zodia Gemeni riscă să exagereze în carieră și să-și afecteze imaginea. Astăzi se formează la

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință pentru astăzi, 11 martie. Din fericire pentru toți românii cu rate și chirii în euro, moneda europeană este în scădere față de ziua precedentă. Specialiștii […] The post

Aproximativ 76% dintre directorii generali estimează o îmbunătăţire a evoluţiei Produsului Intern Brut (PIB) global în 2021, la un an de la declanşarea pandemiei COVID-19, arată datele celei de-a 24-a ediţii a raportului PwC CEO

DSP a deschis, miercuri, mai multe puncte de control pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Reprezentanții direcției spun că decizia va duce la scurtarea timpului de aşteptare pe

„Nepăsarea nu are scuze. Și știți de ce? Pentru că în locul domnului de azi, putea fi oricare dintre voi. Vreți schimbare? Faceți voi primul pas”, așa începe mesajul postate de femeie pe Facebook. […] The post O femeie

Dacă îţi faci planuri pentru viitoarele vacanţe şi ai rămas în pană de idei, că o companie californiană a anunţat că se va deschide în anii următori primul hotel din spaţiu. Vizitatorii vor fi răsfăţaţi cu preparate spaţiale şi vor

Prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, bursa de la Bucureşti mai are nevoie de doar 1% pentru a sparge recordul istoric de 10.814 puncte din 24 iulie 2007, arată datele agregate de ZF din platforma

Duminică, în Germania va începe ceea ce numeşte Superwahljahr (Anul Superalegerilor), când vor avea loc alegeri regionale în două landuri, Baden-Württemberg (sediul industriei auto) şi Renania-Palatinat (al fostului cancelar Helmut Kohl). În

Transcarsrl.ro se străduie să asigure cel mai înalt confort posibil al serviciilor de închirieri autocare și microbuze. Pun un mare accent pe siguranță prin selectarea șoferilor competenți și responsabili cu calificări și formare

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen […] The post Un Clujean a transmis live cel mai mare

Stadionul din Sfântu Gheorghe prinde din ce în ce mai mult contur. Oficialii lui Sepsi au publicat un nou set de imagini cu „bijuteria” din Covasna. Astfel, la arena în care s-au investit aproximativ 20 de milioane de euro a început deja

Un an de pandemie s-a suprapus cu primul an de la revenirea Alessandrei Stoicescu la pupitrul știrilor de la Antena 1. 13 martie 2020, la doar două zile după ce a fost declarată pandemia la […] The post Un an de pandemie s-a suprapus cu primul

Compania AstraZeneca a redus estimările privind vaccinurile anti COVID-19 pe care urmează să le livreze în UE. Astfel, în primul trimestru al anului vor fi distribuite circa 30,1 milioane de doze, ceea

Circa 33% dintre profesioniştii din învăţare şi dezvoltare se aşteaptă ca bugetele pentru această componentă să crească în companiile lor, conform Workplace Learning Report, realizat de

Vali, un tânăr de 18 ani, a crescut într-o casă de copii, dar asta nu l-a împiedicat să îşi urmeze visul şi să devină instructor de dansuri greceşti. Pasiunea pentru dans a manifestat-o încă din

Ministrul Afacerilor Interne - Lucian Bode a anunţat că românii vor putea solicita noul tip de carte de identitate cu cip începând cu luna august. Noul document va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de