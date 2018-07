ROBOR la 3 luni face un nou salt, ajungând la 3,47% 30.07.2018

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la valoarea de 3,47%, de la 3,45%, cât înregistrase vineri, informează BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la […] The post ROBOR la 3 luni face un nou salt, ajungând la 3,47% appeared first on Cancan.ro.

