Robert Redford spune adio actoriei 07.08.2018

07.08.2018 Robert Redford spune adio actoriei Robert Redford, laureat cu premiul Oscar, se va retrage din actorie după lansarea, la toamnă, a peliculei ''The Old Man & The Gun'', a anuntat vedeta in varsta de 81 de ani pentru



Robert Redford spune adio actoriei

Robert Redford, laureat cu premiul Oscar, se va retrage din actorie după lansarea, la toamnă, a peliculei ''The Old Man & The Gun'', a anuntat vedeta in varsta de 81 de ani pentru Entertainment...

Robert Redford spune adio actoriei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Echipa Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a clasat pentru a cincea oară pe podium la concursul Seismic Design

Guvernul român de stânga a obţinut plecarea şefei parchetului anticorupţie DNA Laura Codruţa Kovesi, revocată luni de către şeful statului, care s-a opus mult timp destituirii acesteia, devenite imaginea puterii judiciare în această fostă

Industria de pescuit şi de prelucrare a peştelui aproape a dispărut din România. Am pierdut flota de pescuit oceanic, marile fabrici de conserve au fost băgate în faliment, iar acum piaţa este dominată

Laura Codruţa Kovesi a declarat luni că "modul brutal" în care se forţează modificarea legilor penale arată faptul că, în prezent, voinţa politică nu este pentru o Justiţie eficientă, ci pentru o blocare a

Cele mai multe pariuri au fost înregistrate chiar la debutul Campionatului Mondial, în meciul Rusia-Arabia Saudită. "Pe meciul de deschidere au fost înregistrate încasări foarte mari, ajungându-se la sume

Dominic Raab a fost numit secretar britanic pentru Brexit de către Theresa May, luni, după ce David Davis a demisionat din guvern, scrie BBC. Dominic Raab, în trecut secretar de stat însărcinat cu Locuinţele,

Recep Tayyip Erdogan, care a câștigat din nou alegerile prezidențiale din Turcia, depune luni, 9 iulie, jurământul. Cu această ocazie a fost invitat să participe și muftiul Iusuf Muurat,

Procurorul şef adjunct al DNA, Marius Iacob, asigură interimatul la şefia DNA, până când procurorul general Augustin Lazăr va delega o persoană la conducerea DNA, potrivit procedurii. În prezent,

Rezultatele repartiţiei computerizate la admiterea în liceu au fost publicate luni pe pagina admitere.edu.ro. Un procent de 73,6% dintre candidaţii la Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, după ce preşedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruţa Kovesi din fruntea DNA, că şeful statului a a ales interesul României, în caz contrar exista riscul declanşării unor tulburări

Hili Properties, grupul maltez care a achiziţionat anul trecut Centrul de Afaceri ART din Bucureşti, a înregistrat un profit operaţional de 4,4 milioane de euro pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, faţă de 3 milioane de euro în anul

Aproape jumătate din golurile marcate la Campionatul Mondial din 2018, 68 din 157, s-au înscris din sau în urma unor faze fixe. Campioanele posesiei, Spania, Germania și Argentina, sunt deja acasă. Stilul Premier League a pus

În aprilie 2007, Federația Română de Judo primea gratis, pentru 49 de ani, o bază sportivă în Ploiești, din partea MTS. Complexul de 2.600 de metri pătrați este alcătuit dintr-un teren de handbal cu tribună de 1.500 de locuri

Horoscop saptamanal BANI si CARIERA. Iata horoscopul saptamanal BANI 9-15 iulie 2018 pentru 7 zile ce se anunta pline de cel putin 3 evenimente astrale majore pentru contextul lunii iulie 2018. Pe fondul a SASE astre retrograde la inceputul saptamanii

Marius Iacob, procurorul șef adjunct al DNA, asigură interimatul la conducerea Direcției, până când Augustin Lazăr, procurul general, va delega o persoană care să preia atribuțiile până la desemnarea unui nou procuror șef. Potrivit

REPARTIZARE LICEE 2018. Admitere.edu.ro a publicat azi rezultatele la admiterea în liceu 2018. Iată listele pe licee cu elevii admişi. Citește mai

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că în faţa unui asemenea eveniment cu puternice implicaţii trebuie "să stăm strâmb şi să judecăm drept, aşa cum zic românii". Citește

Accidentul rutier s-a produs luni după-amiază, după ce un tânăr de 23 de ani care conducea un autoturim a intrat în coleziune cu un alt automobil, pe DN 39, ăn afara localității Agidea, dispre Agigea, către A4. Citește

O valoroasă colecţie de piese din tezaurul de aur al României a fost transportată de la Bucureşti la Muzeul Móra din Szeged în secret, prin exluderea publicului, iar despachetarea lăzilor a avut loc duminică după-amiază, sub supravegeherea

Doi bărbaţi, de 38 şi 46 de ani, sunt cercetaţi penal, după ce au fost surprinşi în trafic de poliţişti, deşi consumaseră