Robert Redeleanu despre cei 5 ani petrecuţi la UPC România: Am încercat să aduc mai multă combativitate şi am pus accent pe execuţie 02.03.2018

02.03.2018 Robert Redeleanu despre cei 5 ani petrecuţi la UPC România: Am încercat să aduc mai multă combativitate şi am pus accent pe execuţie Am urmărit să transform UPC într-o companie mai ofensivă pe o piaţă de telecom extrem de competitivă şi am pus accent pe execuţia strategiei în cei 5 ani în care am fost CEO şi director marketing al UPC România, a declarat Robert Redeleanu



Robert Redeleanu despre cei 5 ani petrecuţi la UPC România: Am încercat să aduc mai multă combativitate şi am pus accent pe execuţie

Am urmărit să transform UPC într-o companie mai ofensivă pe o piaţă de telecom extrem de competitivă şi am pus accent pe execuţia strategiei în cei 5 ani în care am fost CEO şi director marketing al UPC România, a declarat Robert Redeleanu în cadrul unei întâlniri cu media înainte de a prelua poziţia de şef al subsidiarei grupului american din Polonia.

Robert Redeleanu despre cei 5 ani petrecuţi la UPC România: Am încercat să aduc mai multă combativitate şi am pus accent pe execuţie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un atac armat a avut loc sâmbătă în oraşul italian Macerata. Un individ necunoscut a deschis focul dintr-o maşină aflată în mers, asupra mulţimii în oraşul italian

Bogdan Adrian Gavrilă, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viaţă la 34 de ani. Anunţul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Săftoiu. Prietenii şi familia sunt absoluţi şocaţi de moartea fulgerătoare

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a ajuns cu maşina în râul Cerna, după ce a pierdut controlul direcţiei. Citește mai

Bomba cu ceas Microsoft a explodat. În timp ce toată lumea era cu ochii pe guvernul Dragnea 3, condus formal de marioneta Viorica Vasilica Dăncilă, justiția încătușată politic anunța că faptele din dosarul

AVERTISMENT Menstruaţiile însoţite de dureri puternice nu sunt normale şi pot anunţa instalarea endometriozei, atrag atenţia medicii ginecologi. Mai ales dacă aceste dureri nu cedează la medicamente şi sunt însoţite de tulburări digestive sau

Patruzeci de bărbaţi au fost arestaţi, în Spania, pentru că făcut să circule pe internet materiale cu caracter pedofil „de o gravitate extremă“, a anunţat poliţia spaniolă, conform

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Cenade, judeţul Alba, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Bîrsan Nicolae este judecat după ce a înjunghiat un om pe stradă. Prima hotărâre în acest dosar a fost

Preotul Vasile Jalbă şi soţia acestuia au fost arestaţi de Judecătoria Galaţi alături de alte trei persoane sub acuzaţiile de fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals intelectual, influenţarea

În doar patru zile Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări – flametrowers - în valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursă de venit neobişnuită pentru afacerea lui Boring Co., scrie

Viitorul și Astra au remizat aseară în Liga 1, scor 1-1. Ambele formații au avut doi jucători exponențiali: mijlocașul Ianis Hagi (19 ani) și portarul Plamen Iliev (26 de ani), care au arătat o poftă de joc remarcabilă. IANIS

Marouane Fellaini (30 de ani), mijlocaşul lui Manchester United, mai are contract cu formaţia de pe "Old Trafford" până în vara acestui an, iar managerul Jose Mourinho urgentează prelungirea înţelegerii.

Solista de muzică populară Ionela Prodan a fost vizitată la spital de fiicele sale, Anamaria și Anca. Renumita cântăreață de muzică populară Ionela Prodan se află în continuare în spital, acolo unde a fost internată luna trecută după ce

Avion militar rusesc doborât în Siria. Rebelii sirieni susțin că au doborât sâmbătă, 3 februarie, un avion de vânătoare rusesc în nordul-vestul Siriei. UPDATE 19.30: Pilotul rus capturat în provincia siriană Idleb a fost ucis, a anunțat

Este foarte greu să scapi de obiceiurile proaste şi este atât de simplu să renunţi la obiceiurile bune. Consumi această otravă în fiecare zi, fără să ştii cât de rău îţi face. Citește mai

Doborârea unui avion militar rusesc în Siria, de către insurgenţi ostili regimului de la Damasc, paraşutarea pilotului lângă oraşul Saraqeb, unde s-a opus capturării sale, până a fost ucis de rebeli, lansarea imediată a unei rachete ruseşti,

Bărbatul în vârstă de 43 de ani, care a intrat într-o clasă şi a bătut un copil care se certase cu fiul său, a fost reţinut de poliţie pentru 24 de

FCSB a debutat cu o victorie în primul meci oficial din 2018, 2-1 la Mediaș, dar echipa de la retrogradare i-a pus mari probleme trupei lui Dică. Roș-albaștrii s-au prezentat îngrijorător cu mai puțin de două

În această după-amiază au avut loc 7 meciuri din cadrul etapei a 26-a din Premier League. Manchester United a trecut rapid peste eșecul cu Tottenham de etapa trecută, 0-2, și s-a impus pe teren propriu cu Huddersfield, scor

FCSB a obținut o lovitură de pedeapsă în minutul 25 al partidei de la Gaz Metan Mediaș și Constantin Budescu a transformat penalty-ul, deschizând scorul. Nasser Chamed se pregătea să degajeze o minge înaltă în careul

Denis Alibec a fost doar rezervă la meciul de azi cu Gaz Metan Mediaș. Ianis Zicu îl sfătuiește pe atacantul de la FCSB să vorbească mai mult cu Dică și să-i transmită ce probleme are. "Ar trebui spună: «sunt accidentat, nu sunt la