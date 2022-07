Robert D. Kaplan, expert în geopolitică: La Washington pare că ochii sunt pe Ucraina, dar adevărul este că accentul principal este pus pe China. Cred că în perioada următoare va fi un război rece între SUA şi China sau un cvasi-conflict 01.07.2022

01.07.2022 Robert D. Kaplan, expert în geopolitică: La Washington pare că ochii sunt pe Ucraina, dar adevărul este că accentul principal este pus pe China. Cred că în perioada următoare va fi un război rece între SUA şi China sau un cvasi-conflict Robert D. Kaplan, expert în geopolitică şi scriitor, a zis, la în cadrul evenimentului aniversar a 30 de ani de Deloitte în România, realizat cu susţinerea ZF, că Pentagonul se uită mai degrabă la acţiunile Chinei decât la acţiunile



Robert D. Kaplan, expert în geopolitică: La Washington pare că ochii sunt pe Ucraina, dar adevărul este că accentul principal este pus pe China. Cred că în perioada următoare va fi un război rece între SUA şi China sau un cvasi-conflict

Robert D. Kaplan, expert în geopolitică şi scriitor, a zis, la în cadrul evenimentului aniversar a 30 de ani de Deloitte în România, realizat cu susţinerea ZF, că Pentagonul se uită mai degrabă la acţiunile Chinei decât la acţiunile Rusiei.

Robert D. Kaplan, expert în geopolitică: La Washington pare că ochii sunt pe Ucraina, dar adevărul este că accentul principal este pus pe China. Cred că în perioada următoare va fi un război rece între SUA şi China sau un cvasi-conflict

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Loredana Chivu a fost acuzată de-a lungul timpului că are multe operaţii estetice. Internauţii i-au spus blondinei că nu are curaj să se afişeze nemachiată din cauza faptului că intervenţiile au transformat-o total. Pentru a […] The post

Panta Petrovic, un bărbat din Serbia, care trăiește de 20 de ani într-o peșteră, a decis să se vaccineze împotriva

Furnizorul de amenajări interioare şi mobilier la comandă Theta Furniture & More anunţă începerea lucrărilor de construcţii pentru o nouă fabrică de producţie, de 5.000 mp, lângă Bucureşti, unde compania va produce mobilier personalizat

Consumul privat se anticipează a fi determinantul principal al creşterii economice din 2021-2022, cu o dinamică mult mai înaltă în anul curent decât cea previzionată în luna mai, conform minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de

Berbec Unele aspecte ale vieții vor fi în favoarea ta, în timp ce altele vor avea nevoie de atenție. Vei avea mai mulți bani iar cariera este stabilă. Elevi se vor descurca bine la

Deşeurile erau încărcate pe două barje cu destinaţia Turcia. Comisarii Gărzii de Mediu au decis că ele trebuie returnate în ţara de

Celebrul solist al trupei U2 a apărut, duminică, pe scena Festivalului de Film de la Sarajevo. Acesta a venit cu versiunea digitală a peliculei ''The Million Dollar Hotel'', în regia lui Wim Wenders. Tot el

Raluca Turcan, vicepreședintă PNL și ministru al Muncii, l-a acuzat pe președintele partidului, Ludovic Orban, marți, într-o postare pe Facebook, într-un mesaj atribuit echipei „celor care susțin candidatura lui Florin Cîțu”, că

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo valabilă în intervalul 16 august– 13 septembrie. Potrivit meteorologilor temperaturile încep să înregistreze valori mai scăzute, iar românii vor scăpa de valul de caniculă.

Conturile de socializare ale talibanilor şi nu numai abundă de clipuri cu capturi ale armelor şi echipamentelor militare americane lăsate în urmă de forţele afgane şi pe care acestea din urmă le-au primit de la SUA. Imagini publicate de

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă la Kabul, că nu vor exista răzbunări, deoarece nu poartă nimănui pică, important fiind faptul că ţara a fost

Epidemiologul Octavian Jurma a afirmat într-o postare pe Facebook că tulpina Delta este extrem de periculoasă, mai ales că în ultimele zile numărul de cazuri de noi îmbolnăviri din România a crescut vertiginos. ”De ce […] The post

Testele efectuate de utilizatori pe platforma Netograf arată că în anul 2020 viteza medie de download la nivel național pentru internetul fix a crescut cu aproape 25% față de anul 2019, până la 185,8 Mbps, în

Compania CTPark Iota, cu sediul în Ilfov, localitatea Dragomireşti-Deal, parte a grupul ceh CTP, principal dezvoltator de spaţii industriale şi de logistică din Europa Centrală şi de Est, va realiza terminalul cargo pe aeroportul din Oradea,

Sheriff Tiraspol a produs marea surpriză a zilei în fotbalul european. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3-0 meciul tur cu Dinamo Zagreb, din play-off-ul Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 25 august, la Zagreb. Parcursul extraordinar

Din cea mai respectată echipă românească în competiţiile UEFA, sub comanda lui Dan Petrescu, cu prezenţe în grupele şi în 16-imile Ligii Europa, CFR a ajuns o

Un accident rutier grav s-a produs, marți, în municipiul Dej, județul Cluj. Un autoturism ar fi pierdut controlul direcție de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate, potrivit

Start-up-ul local KFactory, care a dezvoltat o platformă de automatizare a proceselor de colectare a datelor şi emitere de rapoarte în timp real dedicată companiilor de producţie, are în plan deschiderea unei noi runde de investiţii care să

Noua formulă de calcul al pensiilor va fi stabilită abia după ce toate dosarele vor fi reanalizate. Atunci, Ministerul Muncii va stabili dacă pensionarilor li se cuvin sau nu mai mulți bani. Pentru acest lucru însă e nevoie de un soft care să

Adrian Veştea, preşedin­te­le Consiliului Judeţean Bra­şov spune că alături de judeţul Prahova a de­ma­rat procedurile pentru un nou drum paralel cu DN1 între Braşov şi Ploieşti pentru a mai descon­ges­tiona traficul de pe Valea