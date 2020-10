Robert Cazanciuc: Premierul Orban trebuie să îşi asume prin demisie numirea unui falsificator care să controleze tranzacţiile României 11.10.2020

11.10.2020 Robert Cazanciuc: Premierul Orban trebuie să îşi asume prin demisie numirea unui falsificator care să controleze tranzacţiile României Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că premierul Ludovic Orban „trebuie să îşi asume prin demisie numirea în fruntea Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a unui falsificator care să controleze



Robert Cazanciuc: Premierul Orban trebuie să îşi asume prin demisie numirea unui falsificator care să controleze tranzacţiile României

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că premierul Ludovic Orban „trebuie să îşi asume prin demisie numirea în fruntea Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a unui falsificator care să controleze tranzacţiile financiare ale României”.

Robert Cazanciuc: Premierul Orban trebuie să îşi asume prin demisie numirea unui falsificator care să controleze tranzacţiile României

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Unsprezece migranţi au fost descoperiţi sâmbătă dimineaţa în remorca unui camion în estul Belgiei, la Saint-Trond, iar alţi nouă au fost găsiţi la Bruges, în nord-vestul ţării, transmite AFP,

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Departamentul Muncii şi Ocupării Forţei de muncă din Filipine a anunţat că Slovenia vrea să importe între 2.000 şi 5.000 de muncitori calificaţi şi semicalificaţi din această ţară pentru a-şi soluţiona problema lipsei de forţă de

Pe viitor, Marele Zid din Europa şi iniţiativa noului drum al mătăsii vor resimţi impactul evoluţiei economiei

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au aplicat, în primele nouă luni ale anului, amenzi în valoare de aproximativ 40,37 milioane de lei, în creştere cu 37% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, când

Dinamo a câștigat meciul cu Viitorul, scor 3-2 (Perovic '29, Sorescu '31, I. Filip '61 / Iancu '76, Boboc '79), din etapa cu numărul 14 a Ligii 1. Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14! Sârbul Slavko Perovic, adus în

Fiorentina a pierdut meciul cu Lazio, scor 1-2 în etapa a noua din Serie A, iar Franck Ribery (36 de ani) a avut prim-planul după meci, când a încasat cartonașul roșu după fluierul de final al partidei. Faza care a decis meciul de la Florenţa a

Un şofer de 30 de ani s-a trezit în faţa maşinii cu o femeie care traversa neregulamentar strada şi nu a mai putut face nimic pentru a

Ministrul sârb al construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, Zorana Mihajlovic, a declarat că proiectele de infrastructură pe care ţara sa le dezvoltă în colaborare cu China se ridică la 13 miliarde de euro şi că relaţiile de

Horoscop 29 octombrie Berbec Încerci să planifici fiecare moment al zilei, iar când lucrurile iau o întorsătură neaşteptată tinzi să te stresezi mai mult decât este cazul. Încearcă să trăieşti

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în

Mihai Constantinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi şi compozitori de muzică uşoară tradiţională românească, fiind autor a zeci de şlagăre care au rămas în memoria mai multor

Upet Târgovişte (simbol bursier - UPET) i-a numit, pentru o perioadă de patru ani, pe Florin Mocănescu, Iulică Velcea şi Adriana Constantin ca membri ai consiliului de administraţie, începând cu 28 octombrie 2019, se arată la

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Cluj, că preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut să nominalizeze „urgent” persoana desemnată pentru ocuparea funcţiei

Bursa de la New York, cea mai mare la nivel mondial în funcţie de capitalizarea companiilor listate, a atins un maxim record, reflectat prin nivelul indicelui S&P, de circa 3.040 de puncte, ceea ce înseamnă că de la începutul acestui an randamentul

Ministrul desemnat al Educaţiei, Monica Anisie, a fost avizată favorbil, miercuri, de comisiile parlamentare, cu 17 voturi ”pentru”. Ea a declarat în cadrul audierilor că nu este de acord cu trimiterea la şcolile profesionale a copiilor care nu

Viorel Cataramă (64 de ani), unul dintre candidații la președinția României, și-a anunțat intențiile de a cumpăra 50,1% din pachetul de acțiuni deținut de Ionuț Negoiță la Dinamo. După ce a înaintat o ofertă pe Facebook către Negoiță,

Simona Halep (5 WTA, 28 de ani) a pierdut meciul cu Elina Svitolina (8 WTA, 25 de ani), scor 5-7, 3-6, în Grupa Mov de la Turneul Campioanelor. Românca e în continuare favorită la calificarea în semifinale. Halep o va înfrunta vineri, la o oră ce

Două persoane au murit joi dimineaţă, în Bucureşti, în urma unor accidente rutiere care au avut loc pe Şoseaua Berceani şi pe Bulevardul Iuliu

Vom menţine punctul de pensie conform prevederilor legale, cu mărirea corespunzătoare de la 1 septembrie 2020, a declarat miercuri ministrul propus pentru Muncă şi Protecţie Socială, Victoria Violeta Alexandru,