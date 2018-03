Robbie Williams a făcut o mărturisire ŞOCANTĂ: Am o boală la cap care mă UCIDE! Aflaţi de ce suferă 01.03.2018

01.03.2018 Robbie Williams a făcut o mărturisire ŞOCANTĂ: Am o boală la cap care mă UCIDE! Aflaţi de ce suferă O mărturisire şoc făcută în cadrul unui interviu pentru The Sun: Am o boală în cap care vrea să mă ucidă şi deci trebuie să mă apăr de ea, a spus cântăreţul, care a admis că a fost în pragul morţii de mai multe



Robbie Williams a făcut o mărturisire ŞOCANTĂ: Am o boală la cap care mă UCIDE! Aflaţi de ce suferă

O mărturisire şoc făcută în cadrul unui interviu pentru The Sun: Am o boală în cap care vrea să mă ucidă şi deci trebuie să mă apăr de ea, a spus cântăreţul, care a admis că a fost în pragul morţii de mai multe ori.

Robbie Williams a făcut o mărturisire ŞOCANTĂ: Am o boală la cap care mă UCIDE! Aflaţi de ce suferă

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

În 2018, an în care România sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri, la Iaşi se lansează Centenarul Filmului Românesc, un proiect care reuneşte 100 de ani de istorie, 100 de filme, 100 de

Fosta prezentatoare TV Adelina Pestriţu a anunţat pe pagina personală de Facebook că este însărcinată. Vedeta împlineşte astăzi vârsta de 31 de

Bitcoin este una dintre cele mai versatile monede virtuale, pe o piaţă în care nu poţi fi niciodată sigur de ce se întâmplă a doua zi. Dacă în urmă cu două luni Bitcoin atingea preţul maxim de tranzacţionare per unitate, de aproape

Angajaţii Penitenciarului Vaslui se pregătesc de acţiuni de protest, ameninţând că vor merge până la blocarea totală a activităţii, dacă probleme semnalate încă de anul trecut nu îşi vor găsi rezolvarea în cel mai scurt

Universitatea Spiru Haret organizează preînscrieri online în perioada 1 februarie- 30 iunie 2018. Cei care aleg să se preînscrie online vor fi scutiţi de taxa de

Colegiul Universitar Spiru Haret, instituţie de învăţământ terţiar (postliceal), parte a Universităţii Spiru Haret, organizează preînscrieri online în perioada 1 februarie- 14 iunie 2018. Viitorii cursanţi care optează să se preînscrie

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de 4 bărbaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup

Evenimentul a avut loc în Biserica istorică „Vovidenia” din Galaţi, în anul 1859. În curtea bisericii a fost ulterior înmormântată mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatică, pentru că a trebuit să treacă

Trei unități de învățământ din Motru, judeţul Gorj, au fost închise de urgență, ieri, după ce un copil de numai patru ani a murit, fiind suspect de meningită. De asemenea, Direcţia

Violența domestică este o problemă socială gravă care afectează atât viața victimei, cât și a celorlalți membri ai familiei. La fiecare 30 de secunde, o româncă e ţinta violenţei

O creştere a numărului de plăţi cu cardul susţinută pe plan global de încrederea din ce în ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa să întreacă predicţiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street

Sumele pe care le câştigă Simona Halep graţie performanţelor sportive nu mai sunt chiar atât de ameţitoare după ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a înjumătăţit

Botoșani începe a doua parte a sezonului cu un meci pe teren propriu, contra lui Juventus București, formație mult schimbată față de prima parte a sezonului. Președintele onorific, Cornel Șfaițer, nu se sperie de adversarele din lupta

Românul Alex Dumbravă face parte din echipajul care va încerca să ajungă din Europa în America de Nord la bordul unei ambarcaţiuni cu vâsle, parcurgând peste 8.000 de kilometri în Oceanul Atlantic. Peste 8.000 de

A mai rămas o zi până când fotbalul din România revine. În 22 runde s-au înscris 263 goluri, o medie de peste două pe meci, multe dintre ele cu adevărat extraordinare. Betano.com, sponsorul oficial al Ligii 1 Betano, vă

Un restaurant din Siret le-a oferit clienţilor veniţi la prânz să servească masa un film cu adevărat deocheat. Pe ecranul televizorului situat deasupra barului au rulat scene porno, dintr-un film pentru adulţi. Din imaginile surprinse de clientul

Artroza este o boala care afecteaza cu prioritate populatia de peste 45 de ani şi este cauzata de degenerarea cartilajului articular. Citește mai

Despre alimentatie s-a tot vorbit in ultima perioada. Circula constant tot felul de diete miraculoase pe toate canalele de comunicare, insa exista anumite produse pe care ar trebui sa nu le mai achizitionezi niciodata, incepand din acest moment.

Municipalitatea va avea de cheltuit 216,7 milioane de lei în 2018. Investitţiile în infrastructură constituie capitolul care va înghiţi cei mai mulţi bani, şi nu educaţia, ca în ultimii ani. Asta, după ce salariile cadrelor didactice din

Edi, un băieţel în vârstă de doar patru anişori, din municipiul Motru, a murit ieri, în urma unui stop cardio-respirator suferit chiar în Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din localitate. Medicii au avut bănuieli că acesta suferea de