Ritual de imperechere bizar in Malawi. Cum isi pierd fetele virginitatea cu barbati in varsta. Ce trebuie sa le faca batranilor 03.03.2018

03.03.2018 Ritual de imperechere bizar in Malawi. Cum isi pierd fetele virginitatea cu barbati in varsta. Ce trebuie sa le faca batranilor Malawi, o tara din sud-estul Africii, a pastrat de ani buni acelasi ritual bizar de dezvirginare al fetelor. Si nu numai! Tinerele fete sunt initiate in arta sexului de un barbat batran. Ritualul se numeste ‘kusasa fumbi’. In cazul in care fetele



Ritual de imperechere bizar in Malawi. Cum isi pierd fetele virginitatea cu barbati in varsta. Ce trebuie sa le faca batranilor

Malawi, o tara din sud-estul Africii, a pastrat de ani buni acelasi ritual bizar de dezvirginare al fetelor. Si nu numai! Tinerele fete sunt initiate in arta sexului de un barbat batran. Ritualul se numeste ‘kusasa fumbi’. In cazul in care fetele refuza acest ritual vechi, necazuri se abat asupra lor. Oamenii traiesc cu ideea […] The post Ritual de imperechere bizar in Malawi. Cum isi pierd fetele virginitatea cu barbati in varsta. Ce trebuie sa le faca batranilor appeared first on Cancan.ro.

Ritual de imperechere bizar in Malawi. Cum isi pierd fetele virginitatea cu barbati in varsta. Ce trebuie sa le faca batranilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vacanţa intersemestrială din România coincide pentru mulţi copii cu vacanţa de schi. Un sport de iarnă tot mai popular în România, schiul poate fi învăţat şi practicat de la vârste

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine că proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public în maxim două luni. El a declarat, duminică seară, într-o emisiune la un post de televiziune, că

Fostul premier Victor Ponta susţine că va solicita DNA o cerere oficială prin care să i se comunice calitatea procesuală în dosarul în care liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, este anchetat

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine că a depus o plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pe motiv că procurorii au refuzat să îi pună la dispoziţie o copie in format electronica

Astrologii au făcut un top al celor mai loiale zodii, amintind de predispoziţia fiecăreia de a se implica în relaţii de lungă durată. Un Taur este semnul zodiacal ale cărui relaţii,

Povestea Mihaelei Buzărnescu spusă de tatăl jucătoarei cu cea mai mare ascensiune în clasamentul WTA. SuperMiki uimește lumea tenisului mondial. La 29 de ani, pare apărută de nicăieri. Aflată pe locul 541 WTA la începutul anului trecut,

Post-ul Am rugat asistenta să-l adoarmă pe genunchi apare prima dată în

în Bucureşti, cerul va fi în mare parte senin, dar va fi ”soare cu dinţi”. Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vântul va sufla slab, cu 14 km/h. Deşi nu vor fi precipitaţii, nivelul de umiditate va fi

Un cutremur de magnitudine importantă a avut loc duminică noaptea în regiunea seismică Vrancea, după seismul de 3,9 grade de duminică. Citește mai

Un tweet al Melaniei Trump despre dietele sănătoase a dezlănţuit ironiile internauţilor pe reţelele de socializare. Mesajul fusese pus cu scopul ca părinţii să înveţe proprii copii de ce este importantă o dietă sănătoasă combinată cu

Protestul personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor faţă de modul de calcul al drepturilor salariale va continua până când Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii vor chema la discuţii reprezentanţii

Primăria Aiud caută o firmă de construcţii care să deruleze în regim de urgenţă lucrări de reparaţii la Cetatea medievală din

Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, afirmă că fenomenul corupţiei este în scădere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar stabilirea moratoriului asupra controalelor de stat a fost unul dintre motivele care a dus la diminuarea acestui

Preotul Radu Călin Marcel, de la Parohia „fântul Ioan Botezătorul“din Enna, Sicilia, în vârstă de 38 de ani, a murit pe data de 2 februarie în urma unei afecţiuni grave. Părintele a avut o ultimă dorinţă: să fie înmormântat lână mama

Disfuncţionalităţile Moldovei nu pot fi înlăturate doar prin „europenizarea” cadrului legal naţional, ci şi prin extragerea beneficiilor pentru public la etapa de implementare a acestuia, scrie politologul Dionis Cenuşă într-un articol de

Unul dintre minorii condamnaţi pentru omorul adolescentei din Străşeni este învinuit de procurori de acţiuni violente cu caracter sexual şi nesupunerea prin violenţă cerinţelor legitime ale administraţiei

Conform ultimelor date şi idei fixe, compoziţia Uniunii Europene s-a simplificat decisiv. Ea a atins acea simplitate incontestabilă de care se mai bucură doar foioasa gîndire maoistă. Aşadar, formula care luminează şi îndrumă ca ultimul far

Dacă, cu tot dinadinsul, vrem să transmitem un mesaj de acest gen către Bruxelles în momentul când se discută din ce în ce mai apăsat despre posibile încălcări grave şi persistente ale regulilor presupuse de statul de drept, atunci mesajul

Fostul şef de stat al Româiei Traian Băsescu a declarat că Igor Dodon s-ar fi speriat că în Republica Moldova a început un curent unionist puternic, de aceea preşedintele moldovean a afirmat că unirea înseamnă război

Poliţia Capitalei a reţinut trei tineri bănuiţi că ar fi jefuit o domnişoară de 21 de ani în timp ce aceasta se deplasa pe strada Nicolae Testimiţeanu din Chişinău. Victima a alertat poliţia comunicând că a fost deosedată de portmoneul cu