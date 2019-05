Rime à la Cheloo făcute de Ică rapperul la iUmor. Vecinii de la bloc l-au inspirat! 04.05.2019

04.05.2019 Rime à la Cheloo făcute de Ică rapperul la iUmor. Vecinii de la bloc l-au inspirat! Un număr pe placul lui Cheloo. Așa ar fi trebuit să fie momentul lui Ică Dumitrescu, un băiat talentat la rime, care a venit cu o poveste de la bloc, acolo unde locatarii sunt sursă de inspirație pentru melodia în primă audiție. Ică e



Rime à la Cheloo făcute de Ică rapperul la iUmor. Vecinii de la bloc l-au inspirat!

Un număr pe placul lui Cheloo. Așa ar fi trebuit să fie momentul lui Ică Dumitrescu, un băiat talentat la rime, care a venit cu o poveste de la bloc, acolo unde locatarii sunt sursă de inspirație pentru melodia în primă audiție. Ică e dezinvolt, e talentat și pare să fie ceea ce trebuie pentru […] The post Rime à la Cheloo făcute de Ică rapperul la iUmor. Vecinii de la bloc l-au inspirat! appeared first on Cancan.ro.

Rime à la Cheloo făcute de Ică rapperul la iUmor. Vecinii de la bloc l-au inspirat!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Portarul german Loris Karius a depus plângere la FIFA împotriva clubului turc Beşiktaş, pe care-l acuză că nu i-a plătit salariul pe patru luni, a anunţat miercuri ziarul Bild. Beşiktaş l-a împrumutat

Doi antreprenori români care activează în domeniul turismului vor lansa în luna mai un serviciu de car sharing. Prin intermediul platformei, care se va denumi Perpetoo, proprietarii își vor putea închiria

Europenii trebuie să aibă o "abordare coordonată" faţă de China, a declarat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, cu referire la acordul pe care Italia intenţionează să-l semneze cu Beijingul asupra

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri că în România există "sute de procurori" mai bine pregătiţi decât Laura Codruţa Kovesi şi care au, spre deosebire de aceasta, "probitate

Liverpool a învins în deplasare pe Bayern Munchen cu scorul 3-1 și se califică în sferturile Ligii Campionilor. În prima manşă, scorul fusese egal, 0-0. Bayern - Liverpool 1-3 (Matip '39-aut /

Femeia care dispăruse în urmă cu trei zile, la Argeș, a fost găsită moartă de un bărbat care mergea să se călugărească la Manăstirea Curtea de Argeș. Trupul neînsuflețit a fost zărit într-un canal. O femeia fost descoperită fără

Bianca Andreescu, jucătoarea de 18 ani de origine română care reprezintă Canada, deținătoarea unui wildcard la Indian Wells a reușit performanța în fața căreia Simona Halep a cedat: Andreescu s-a calificat în

Incident şocant la Timişoara, miercuri dimineaţă. Un manelist a fost descoperit beat în trafic, după ce a adormit așteptând la semafor. Citește mai

Parlamentul European a cerut miercuri suspendarea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană (UE), însă fără a decide stoparea definitivă a acestora. Citește mai

Pe 31 martie are loc primul tur al alegerilor prezidenţiale în Ucraina, o ţară sfâşiată de anexarea Crimeii şi de războiul din Donbas. Vecinătatea cu Rusia are o infl uenţă covârşitoare asupra campaniei electorale şi a votului

Aeronavele Boeing 737 MAX 8 şi MAX 9 de pe teritoriul SUA vor fi blocate la sol, transmite Reuters, care citează o declaraţie a preşedintelui american Donald

Notificarea.ro, platforma online lan­sată recent de o echipă de specialişti IT din judeţul Cluj, vrea să atragă 3.000 de clienţi pentru primul an de func­ţio­nare, ţin­tind venituri de 30.000 de euro prin oferirea unui ser­viciu de­dicat

Primăria Capitalei promite să spri­jine 200 de bucureşteni să por­neas­că o afacere în Capitală cu o finan­ţa­re de maximum 50.000 de euro prin pro­gramul Bucharest Start-Up

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza dădea la sfârşitul anului 1864 încă două legi care priveau organizarea bisericească, după ce demarase un amplu proces de reforme, care a culminat cu secularizarea din 1863 a averilor

Farmaciile Dona, a treia reţea din retailul farmaceutic, controlată de omul de afaceri Eugen Banciu, a ajuns la afaceri de 985 mil. lei în 2018, în creştere cu 11% faţă de anul anterior şi păs­trează acelaşi ritm de creştere şi anul acesta,

PNL a finalizat lista candidaţilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, care este deschisă, în mod surprinzător, de un om din afara partidului: Rareş Bogdan, jurnalist. Acesta s-a înscris deja în partid, pentru a se afla pe primul loc, pe

Astăzi a fost prezentat raportul anual al Departamentului de Stat referitor la situația drepturilor omului în lume. În ceea ce privește România, problemele semnalate în domeniul drepturilor omului sunt legate de corupţia endemică a

Un român în vârstă de 20 de ani din Suceava a fost atacat într-o staţie de metrou din Londra şi lăsat să moară. Florin Pitic se întorcea, în noaptea de 9 spre 10 martie, de la o petrecere, când a fost atacat de doi bărbaţi în vârstă de

De miercuri, 13 martie, Luminiţa Barcari a fost repusă în funcţia de inspector şcolar general al Inspectoratului Judeţean Ialomiţa. Ministerul Educaţiei a emis ordinul de numire în funcţie, după ce aceasta a câştigat procesul intentat

KPMG şi Institutul Naţional de Cercetări Economice 'Costin C. Kiriţescu' al Academiei Române au realizat pentru Confederaţia Patronală Concordia o amplă analiză sociologică a pieţei muncii, de peste 300 de pagini, făcută publică pe 12