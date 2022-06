Rezultate oficiale: Macron nu va avea majoritate parlamentară, reformele riscă să fie blocate 20.06.2022

20.06.2022 Rezultate oficiale: Macron nu va avea majoritate parlamentară, reformele riscă să fie blocate Alianţa Împreună! (centru), care îl susţine pe preşedintele Emmanuel Macron, s-a clasat pe primul loc în scrutinul parlamentar din Franţa, dar nu va avea majoritate, astfel că Guvernul instalat recent ar putea fi schimbat, iar reformele probabil



Rezultate oficiale: Macron nu va avea majoritate parlamentară, reformele riscă să fie blocate

Alianţa Împreună! (centru), care îl susţine pe preşedintele Emmanuel Macron, s-a clasat pe primul loc în scrutinul parlamentar din Franţa, dar nu va avea majoritate, astfel că Guvernul instalat recent ar putea fi schimbat, iar reformele probabil vor fi blocate.

Rezultate oficiale: Macron nu va avea majoritate parlamentară, reformele riscă să fie blocate

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Accident cumplit, pe o şosea din Tulcea. O femeie a fost spulberată de o mașină chiar pe o trecere de pietoni, potrivit

Laboratoarele Fares Bio Vital, o afacere deţinută de antreprenori români, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproape 102,7 mil. lei (21,3 mil. euro), în creştere cu 25% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 81,9 mil.

Un tânăr a fost surprins de camerele de filmat ale unui supermarket în timp ce folosește un deodorant de femei, apoi pune spray-ul la loc, pe raft, şi pleacă din magazin. Clipul, care a fost […] The post Viral pe Tik Tok. Tânăr, filmat

Acţiunile Robinhood Markets (simbol bursier HOOD) au scăzut, joi, cu 28% la 50,97 dolari după ce unii dintre primii investitori ai companiei au vândut 97,88 de milioane de acţiuni din Clasa A, la mai puţin de

Ramona Ilie, prezentoarea știrilor de seară de la Antena Stars, se mărită! După 16 ani de iubire, frumoasa blondă face pasul cel mare, alături de bărbatul cu care își dorește să întemeieze o familie. Ema […] The post Ramona Ilie,

Descoperirile arheologice au scos la iveală o practică cutremurătoare a strămoşilor omului modern. Se bănuieşte că aproape toţi hominizii au practicat în anumite condiţii canibalismul şi că acesta s-ar fi transformat dintr-o nevoie de

Rangers, fără Ianis Hagi (22 de ani), a fost învinsă de Dundee, scor 0-1. Formația lui Steven Gerrard nu mai pierduse în campionat din martie 2020. Rangers nu traversează cel mai bun moment. A pierdut prima manșă a disputei cu Malmo, din turul 3

Italia, Turcia şi Grecia se luptă cu incendii devastatoare declanşate de temperaturile extrem de ridicate pe fondul unor dispute dacă neglijenţa guvernelor nu joacă cumva un rol în întreaga

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

Dintre toti designerii lumii, exista o serie de persoane care s-au remarcat prin creatii unice, care au facut inconjurul lumii. Cei mai populari designeri au dat nastere unor trenduri nemuritoare in moda, de aceea au devenit nume influente, de care

Armata SUA a prezentat informaţii noi despre atacul din Marea Arabiei soldat cu moartea unui marinar român şi a unui agent de

CS Mioveni chiar a avut motive să protesteze după ce brigada de arbitri a nedreptățit-o în meciul de 0-1 de pe teren propriu cu CFR. Pentru că Petrila a plecat din ofsaid la gol și pentru că Andrei Chivulete i-a refuzat un penalty evident în

Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doză de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simţit efecte secundare similare sau mai puţine decât au avut după ce au primit a doua doză, potrivit unui sondaj realizat în Israel, transmite Reuters.

Stanleybet Capital parte a a grupului Game World Group - unul dintre principalii operatori de pariuri sportive şi jocuri de noroc din România a atras 19,8 milioane de lei de la investitori într-un plasament privat intermediat de Goldring şi denominat

Partida amicală dintre Feyenoord și Atletico Madrid, scor 2-1, a avut parte de un moment încins. Atletico Madrid a disputat astăzi ultimul meci amical înaintea startului noului sezon din La Liga. Elevii lui Diego Simeone au fost extrem de

Un şofer băut a reuşit să bage în spital o tânără de 19 ani şi să rupă un copac. Acesta a scăpat de sub control maşina în comuna Tudora şi s-a izbit direct într-un cap de

Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, parte a grupului kazah KMG International, îşi va reduce capitalul social cu 1,75 miliarde lei, până la 2,6 miliarde lei, astfel încât la 31 decembrie 2020

Vremea se menține caniculară însă temperaturile sunt ceva mai scăzute față de zilele

DEZBATEREA ZILEI, 9 august » Trebuia Messi să accepte să joace gratis pentru a rămâne la

Oana Radu a reușit să slăbească peste 60 de kilograme și este extrem de mândră de progresele pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Recent, în cadrul unui interviu, artista a mărturisit faptul că și […] The post Dezvăluirile făcute