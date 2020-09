Rezultate loto 6/49. Numerele extrase duminică, 27 septembrie – extragere live 27.09.2020

27.09.2020 Rezultate loto 6/49. Numerele extrase duminică, 27 septembrie – extragere live Astăzi, 27 septembrie, au avut loc noi extrageri loto, iar premiile au fost unele pe care nu le putea rata niciun jucător! O nouă zi de extrageri loto, o nouă șansă de câștig! Iată care au fost numerele extrase astăzi, 27 septembrie, la loto



Rezultate loto 6/49. Numerele extrase duminică, 27 septembrie – extragere live

Astăzi, 27 septembrie, au avut loc noi extrageri loto, iar premiile au fost unele pe care nu le putea rata niciun jucător! O nouă zi de extrageri loto, o nouă șansă de câștig! Iată care au fost numerele extrase astăzi, 27 septembrie, la loto 6/49, loto 5/40, Joker, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Numerele […] The post Rezultate loto 6/49. Numerele extrase duminică, 27 septembrie – extragere live appeared first on Cancan.ro.

Rezultate loto 6/49. Numerele extrase duminică, 27 septembrie – extragere live

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tot un fost antrenor al lui Inter are cele mai mari şanse să-i conducă pe rossoneri. Pioli va primi un salariu de trei ori mai mic decât ceruse Spalletti şi ar trebui să semneze până în 2021. Marco Giampaolo nu mai e antrenorul Milanului, deşi

Un raport al aşa-numiţilor „înţelepţi“, în frunte cu Thomas Wieser, fost oficial UE, propune crearea unei bănci europene pentru dezvoltare sustenabilă pentru canalizarea tuturor ajutoarelor alocate de Uniune pentru Africa, asemeni

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit marţi într-un inteviu pentru Mediafax despre afirmaţiile lui Rudy Giuliani, avocatu personal al preşedintelui SUA Donald Trump, care spunea că Joe Biden, posibil contracandidat al lui Trump, ar avea afaceri

Producţia industrială a Germaniei a avansat cu 0,3% în august, depăşind aşteptările economiştilor şi oferind o rază de speranţă că declinul celei mai mari economii a zonei euro ar putea fi mai puţin sever decât se anticipează, scrie

Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul lui LA Galaxy, s-a deplasat în Malmo (Suedia) special pentru a fi prezent la momentul în care statuia dedicată lui a fost prezentată publicului interesat de eveniment. Statuia lui „Ibra” are o

Pe fondul scăderii numărului de elevi din judeţ, s-a hotărât închiderea lor şi trimiterea copiilor la şcolile din

Producţie de cereale a României estimată pentru 2019 este de circa 30 de milioane de tone, potrivit ministrului agriculturii, Petre Daea, luând în calcul primele cifre concrete pentru producţiile de grâu, orz, orzoaică şi

Octavian Greblă, fiul secretarului general al Guvernului, Toni Greblă, a fost instalat la conducerea companiei strategice IAR Ghimbav, care se ocupă cu fabricarea de echipamente pentru industria

Traficul rutier este restricţionat joi dimineaţă pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 43, în dreptul localităţii Săruleşti din cauza unui accident rutier, soldat cu rănirea uşoară a unei

Parlamentarii PSD Mihăiţă Găină şi Sorin Bota, care au semnat moţiunea de cenzură, au şi votat-o în plen. Pe lângă ei, şi liderul tineretului PSD, Petrea Gabriel, a votat moţiunea. Mihăiţă Găină este şi finul ministrului Agriculturii,

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, de Parlament. S-au înregistrat 238 de voturi "pentru", a anunţat deputatul Pro România Cătălin Nechifor. "464 total, numărul

24% din angajaţii polonezi se gândesc să muncească peste graniţe în următoarele 12 luni, relevă un nou raport, potrivit

Băncile acordau populaţiei în luna august credite noi cu o rată medie anuală a dobânzii de 8,09%, în scădere faţă de nivelurile din prima parte a anului, în timp ce dobânzile medii percepute pentru creditele noi în lei pentru companii au

Poliţiştii au intervenit, ieri, la nivel naţional la peste 2.600 de evenimente, au constatat peste 868 de infracţiuni şi au aplicat peste 9.600 de contravenţii, în cadrul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea faptelor antisociale şi

Candidata Franţei pentru un post în viitoarea Comisie Europeană, Sylvie Goulard, a fost respinsă joi, la a doua audiere, de cele două comisii specializate din Parlamentul European, transmite

Echipa națională a României trebuie să câștige "dubla" cu Feroe și Norvegia pentru a lupta în continuare pentru calificarea la Euro 2020. Cu Fortuna, te pregătești direct pentru finala de pe Wembley! Dăm noi lupte pe viață și pe moarte și

Senatorul republican Lindsey Graham a devenit în ultimul an cel mai important om din Congres pentru negocierile preşedintelui Donald Trump cu Turcia, conducând discuţiile de la subiecte precum achiziţia sistemului rus de rachete de către Ankara

Liga 2 continuă în acest sfârșit de săptămână cu etapa cu numărul 11. Runda a fost deschisă azi cu trei meciuri. Turris, liderul din Liga 2, a pierdut surprinzător, 0-1 cu Metaloglobus, locul 5. Singurul gol al meciului a fost marcat de

Candidatul USR-PLUS la prezidenţiale Dan Barna, şi-a prezentat sâmbătă pe Facebook cele zece proiecte ale sale pe care le va implementa în cazul în care va fi ales preşedintele României. Printre acestea se regăsesc măsuri precum „fără

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea şi-a făcut un selfie cu fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu în cadrul evenimentului de lansare a programului de candidat la prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă. Firea a postat mai multe