Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 26 noiembrie 26.11.2020

26.11.2020 Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 26 noiembrie Rezultatele Loto 6 din 49 din 26 noiembrie, atunci când au loc extragerile unei noi șanse pentru împătimiții jocului. Este report la Joker la categoria I, iar suma nu este deloc de neglijat, peste 2,89 […] The post Rezultate Loto 6 din 49.



Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 26 noiembrie

Rezultatele Loto 6 din 49 din 26 noiembrie, atunci când au loc extragerile unei noi șanse pentru împătimiții jocului. Este report la Joker la categoria I, iar suma nu este deloc de neglijat, peste 2,89 […] The post Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 26 noiembrie appeared first on Cancan.ro.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 26 noiembrie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Berbec Sunt șanse să-ți crească veniturile din activitatea profesională,dar, în paralel apar cheltuieli pentru nevoi personale. Astăzi astrele îți recomandă să te ocupi și de treburile

Dacă ai un păr cu fire rebele, care se electrizează uşor, probabil că iarna arăţi tot timpul ca şi cum ai fi băgat degetele în priză. Iată ce poţi face ca să-ţi îmblânzeşti părul iarna

Boris Johnson va câştiga probabil alegerile anticipate din Marea Britanie, chiar dacă majoritatea britanicilor nu îl simpatizează. El este considerat însă un rău mai mic în comparaţie cu Jeremy

FC România Bruxelles are şanse să termine în acest sfârșit de an pe locul 4 în Voetbal Vlaanderen, Belgia, o ligă regională de amatori. După ce a refăcut-o, prin descoperire de talente, echipa antrenată de Dan Fodor speră din nou la titlu,

Italianul Luca de Meo, care conduce în prezent brandul Seat al grupului Volkswagen, este favorit în cursa pentru preluarea postului de director general al Renault, datorită succesului lui în revenirea pe profit

Anul trecut pe vremea asta încercam tot aici un exercițiu de imaginație, o tentativă de a anticipa ceea ce urmează să se întâmple în Champions League. Spuneam atunci, și vă propun același lucru și pentru azi, să împrumutăm un concept din

Revenirea lui Cosmin Timofte în USR Focşani are legătură cu lansarea candidaturii lui Liviu Macovei la Primăria Focşani din partea USR

Laurenţiu Dimitriu, managerul care a ocupat timp de şase ani funcţia de head of sales al Nestlé România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de dulciuri, cafea şi mâncare pentru animale de companie, a fost promovat în acest an în

Spitalul Sf. Ioan, unde a lucrat până acum două luni profesorul fals Alexandru Checheriţă, a ajuns loc de răfuieli între tabere. Un grup de rezidenţi se ceartă cu noua coordonatoare de rezidenţiat, Daniela Rădulescu, şi cu şefa secţiei de

Velrom din Târgovişte, un producă­tor de panificaţie cu distribuţie naţio­nală prin lanţurile mari de magazine, investeşte 8,8 milioane de lei, din fonduri europene, într-un lanţ alimentar integrat, propriu, în Buzău, acesta fiind primul

Bărbatul suspectat de omorârea a două femei în Bârsăul de Sus, județul Satu Mare, a fost identificat cu ajutorul câinelui de urmă Teba, de la IPJ Maramureș, care i-a dus pe anchetatori la locuința acestuia. Surse judiciare au declarat, vineri,

Universitatea Craiova și FC Voluntari se întâlnesc sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Ambasadorul american la Bucureşti, Hans Klemm, şi-a încheiat mandatul şi a părăsit sâmbătă România, a anunţat reprezentanţa diplomatică a Statelor Unite, pe

Săptămână de vis pentru Ana Bogdan, la Dubai. Frumoasa jucătoare din Sinaia, 27 ani, locul 121 WTA, a câştigat, duminică, trofeul celui mai important turneu ITF organizat în luna decembrie, dotat cu premii totale în valoare de 100.000

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, sâmbătă, pe ambasadorul agreat al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, în vederea prezentării copiei scrisorii de

Restaurantul celebrei cântăreţe de muzică populară Angela Rusu a fost mistuit de flăcări. Când a izbucnit focul, în interior se aflau doar angajaţii, care se pregăteau pentru un eveniment cu 500 de invitaţi. Tavanul s-a prăbuşit în

Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, a fost agresată verbal pe un stadion, în timp ce asista vineri seară alături de câţiva apropiaţi la un meci din liga a 3-a franceză de fotbal, între Red

Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA se pregătește în aceste zile la Dubai, alături de noul ei staff, format din antrenorii Darren Cahill, 53 de ani și Artemon Apostu-Efremov, 40 de ani. O fostă sportivă de top, italianca Francesca Schiavone, 39 de ani,

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de vreme