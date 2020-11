Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 8 noiembrie 08.11.2020

08.11.2020 Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 8 noiembrie Astăzi poate fi din nou o zi norocoasă pentru românii care și-au încercat soarta la Loto! Numerele ce urmează a fi extrase pot aduce sume frumușele în conturile celor care s-au gândit la o combinație […] The post Rezultate Loto 6 din 49.



Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 8 noiembrie

Astăzi poate fi din nou o zi norocoasă pentru românii care și-au încercat soarta la Loto! Numerele ce urmează a fi extrase pot aduce sume frumușele în conturile celor care s-au gândit la o combinație […] The post Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 8 noiembrie appeared first on Cancan.ro.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 8 noiembrie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Avocatul personal al lui Donald Trump şi secretarul de stat Mike Pompeo au avut contacte în lunile care au precedat rechemarea ambasadoarei americane de la Kiev, aflată în centrul procedurii de destituire împotriva preşedintelui SUA, relevă

Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice şi mai mult noros în restul teritoriului. Va ploua slab, local în sudul şi sud-estul ţãrii şi doar cu totul izolat în rest. În zona montanã înaltã,

Primarul comunei Fărcăşeşti, Constantin Drăgoescu (PNL), a este cercetat de poliţie, după ce o localnică a afirmat că a fost trimisă de primar să voteze la o altă secţie, dacă vrea să pună ştampila pe „doamna aia

Candidatul PSD Viorica Dăncilă a ”câştigat” în cinci judeţe cele de-al doilea tur al prezidenţialelor, cel mai mare scor fiind înregistrat în

Secţiile de votare pentru alegerea consiliilor districtuale din Hong Kong s-au închis duminică după o participare record, informează Agerpres. Peste 2,7 milioane de oameni au votat până la ora locală 20:30 (12:30 GMT), adică aproximativ două

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câştigat turul al doilea ale alegerilor prezidenţiale în judeţul Dolj, un fief important al PSD, unde organizaţia judeţeană este condusă de Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a pătruns cu maşina într-o intersecţie din Galaţi fără să se asigure, lovind un alt autovehicul care circula

Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central şi dus din nou la DIICOT. Criminalul din Caracal a vrut să-şi studieze din nou dosarul, să vadă exact ce probe au anchetatorii împotriva lui. Avocatul Claudiu Lascoschi a precizat la România TV că

Deficitul bugetar pentru 2018 va fi revizuit la peste 4%, de la 2,76%, cât a fost ţinta asumată la începutul anului, a anunţat, într-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, preluat de

Un bărbat din localitatea Păpăuţi a fost atacat de un urs în cursul zilei de duminică, acesta fiind transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe pentru îngrijiri medicale, au

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus

Dacă va implementa măsurile necesare, Croaţia ar putea intra în ERM II, antecamera euro, în semestrul al doilea al anului viitor, a anunţat comisarul european pentru euro şi dialog social Valdis Dombrovskis, scrie Total Croatia

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte, marţi, la ora 18.00, la sediul central din Kiseleff, pentru analiza rezultatului dezastruos de la alegerile prezidenţiale. Deja sunt voci în partid care îi cer Vioricăi Dăncilă să se retragă de

Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltării, a declarat că ar trebui să-şi dea demisia toţi vicepreşedinţii din funcţiile pe care le deţin, în condiţiile în care se vorbeşte de o demisie în grup a conducerii

„Doar 20% din companiile din România au proiecte avansate de transformare digitală, mulţi dintre proprietari se gândesc la asta, o pun ca strategie sau prioritate, dar puţini

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost reţinut pentru 72 de ore, după ce cadavrul concubinei sale o femeie de 42 de ani, a fost găsit în locuinţă. Femeia prezenta urme de moarte violentă. Cazul a avut loc în satul Cheltuitor din comuna

Evenimentele oficiale, organizate de Prefectura şi Garnizoana Galaţi, vor fi completate cu o serie de spectacole de teatru şi concerte folclorice puse la dispoziţia gălăţenilor de Primăria municipiului şi de instituţiile culturale

Celebrul bucătar britanic Gary Rhodes a murit în Dubai, la vârsta de 59 de ani, transmite The Independent. Rhodes e cunoscut pentru emisiunile MasterChef, Hell’s Kitchen și MasterChef USA. Potrivit unui

Compania americană Electronic Arts Games (EA), unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume prezent de 13 ani şi pe piaţa din România, anunţă că urmează să recruteze câteva zeci de specialişti pentru extinderea diviziei EA

Târgul Internaţional de carte Gaudeamus s-a încheiat iar editurile au venit cu sute de noutăţi pentru iubitorii de lectură. Titlurile care se regăsesc şi pe rafturile librăriilor sunt pe gustul tuturor. De