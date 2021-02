Rezultat năucitor în Premier League! Manchester United a marcat 9 goluri în poarta lui Southampton 03.02.2021

03.02.2021 Rezultat năucitor în Premier League! Manchester United a marcat 9 goluri în poarta lui Southampton Manchester United a reușit scorul sezonului în Premier League, 9-0 în fața lui Southampton. Southampton trăiește câte o umilință pe sezon. Campionatul trecut a primit 9 goluri de la Leicester, acum a venit rândul „diavolilor roșii”.



Rezultat năucitor în Premier League! Manchester United a marcat 9 goluri în poarta lui Southampton

Manchester United a reușit scorul sezonului în Premier League, 9-0 în fața lui Southampton. Southampton trăiește câte o umilință pe sezon. Campionatul trecut a primit 9 goluri de la Leicester, acum a venit rândul „diavolilor roșii”. Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 2, când mijlocașul Alexandre Jankewitz (19 ani) a avut o intrare brutală asupra lui Scott McTominay. ...

Rezultat năucitor în Premier League! Manchester United a marcat 9 goluri în poarta lui Southampton

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Neverland e cea mai grea moștenire a lui Michael Jackson. Ferma concepută ca un uriaș parc de distracții e de nevândut, în ciuda renovărilor extinse, a redenumirii și a reducerii de preț, scrie Business Insider. Renovată și cu numele schimbat

Xperia L4 vine cu un display de 6,2 inci, acelaşi format de 21:9 cu care Sony ne-a obişnuit şi un ansamblu foto format din 3

Preşedintele Klaus Iohannis le-a dat asigurări liderilor PNL, la şedinţa informală de miercuri, că se va ajunge la alegeri anticipate, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. Şeful statului a susţinut că Guvernul Orban 2 trebuie

Leul continuă să scadă în faţa Euro şi a dolarului, iar astăzi, s-au înregistrat recorduri absolute pentru cele două monede, potrivit curs valutar 20 februarie 2020. Astfel, valoarea Euro a

Fabrica din Sebeş unde Daimler produce unele dintre cele mai avansate cutii de viteze din lume va deveni „neutră“ din punctul de vedere al emisiilor în următorii doi ani. Acest lucru înseamnă că transmisiile produse acolo vor fi livrate

FC Sevilla a anunțat astăzi transferul fundașului central Daniel Carrico (31 de ani) la echipa din prima ligă chineză Wuhan Zall FC. Destinația aleasă de fundașul central este surprinzătoare, noua sa echipă evoluând în orașul ce a dat

Suspectul dublului atac armat din Germania, în urma căruia nouă oameni și-au pierdut viața, ar fi un german de 43 de ani identificat de tabloidul Bild sub numele de Tobias R. sau Tobias Rathjen, care și-a exprimat convingerile de extremă dreapta

Guvernul Orban ar vrea ca, la anticipate, românii să voteze la orice secţie din ţară, fără să fie constrânşi de adresa din buletin. În schimb, PSD acuză că măsura, deşi lărgeşte plaja drepturilor electorale, e neconstituţională şi

Un tânăr care se afla la volanul unei mașini a fost strivit de un TIR pe o șosea din orașul Brăila. Accidentul s-a produs pe Drumul European 584, între localitățile Vărsătura și Albina. Șoferul a murit, iar pasagera aflată în mașină a

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 16 februarie 2020, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 16

Mai multe persoane sunt bănuite că falsificau acte de înmatriculare a maşinilor. Patru percheziţii au loc joi în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite că înmatriculau ilegal

Grupul Medlife a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 967,3 milioane lei, în creştere cu 21,2%, în timp ce rezultatul net a fost de 20,8 mil. lei, faţă de 16,7 milioane lei în 2018, potrivit raportului financiar

Încă 118 persoane au murit în China continentală din cauza infecției cu noul coronavirus. Bilanțul deceselor la nivel național a ajuns la 2.236, după cum au anunțat

Când a găsit un bebeluş în spatele unui tomberon, poliţistul Michael Buelna a trăit şocul vieţii! Pur şi simplu nu putea concepe atâta cruzime. Şi văzuse multe la viaţa lui... Fusese atras de ţipetele ascuţite, ca de pisică, dar când a

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin a ales manageri români pentru aproape toate magazinele pe care le are pe piaţa locală, adoptând strategia ca, la început, punctele de desfacere să aibă şefi francezi, care să impună direcţia de

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat pentru 3 martie judecarea cererii procurorilor de arestare preventivă a lui Mario

Un sac în care erau mai multe oase de natură umană a fost descoperit, luni, la marginea orașului

Incendiu puternic in Arges, noaptea trecuta. 4 copii dormeau in locuinta cuprinsa de flacari si au fost scosi la limita din casa. Mama lor a ajuns si ea la spital dupa ce si-a rupt un picior in timpul

Noul arhiepiscop romano-catolic Gergely Kovacs, este sfinţit şi înscăunat sâmbătă, 22 februarie, în cadrul unei ceremonii ce are loc la Catedrala Sfântul Mihail din Cetatea Alba

Oamenii de știință de la Universitatea Osaka din Japonia au creat un copil-robot, care ”simte” durerea. Numele copilului-robot este Affetto, notează mirror.co.uk. Roboții humanoizi par să devină tot mai preferați în zilele noastre,