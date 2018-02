Rezistenţa bacteriilor la antibiotice creşte, dar se pot găsi soluţii: Cercetătorii au descoperit o nouă familie de antibiotice împotriva infecţiilor bacteriene rezistente 13.02.2018

O nouă familie de antibiotice a fost descoperită în fragmente de sol, compuşii naturali având potenţialul de a combate infecţii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetători americani, publicat în Nature Microbiology, informează bbc.com.

