Rezervorul de IT-işti: unu din opt absolvenţi de facultate este specializat în IT, matematică sau statistică în 2020. Cu siguranţă, a întreprinde nişte măsuri care să crească numărul şi calitatea profesorilor este o metodă de a creşte num 28.06.2021

Aproape 12%, adică circa unu din opt absolvenţi ai învă­ţământului superior din România, are o diplomă în domeniul IT sau ma­tematica şi statistică, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, centra­lizate de Ziarul Financiar.

Xavi (40 de ani), antrenorul lui Al-Sadd (Qatar), a confirmat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Cu câteva zile în urmă, am fost testat pozitiv cu COVID-19. Din fericire, mă simt ok, dar o să mă izolez până când totul se va

Cristian Stănciulescu, tânărul care şi-a ucis iubita într-o locuinţă din cartierul O.M. - Hunedoara, a fost arestat preventiv, pentru

11 antrenori diferiţi a angajat Dinamo Kiev în era de după legendarul Valeri Lobanovski, începută în 2002, cu Szabo, Semin, Lujnîi, Mihailicenko având mai mult de un mandat. Mircea Lucescu a stabilit deja un record al clubului. Antrenorul

Ediția din acest an a Festivalului Untold se mută online, din cauza măsurilor de limitare a răspândirii infecției cu coronavirus. Organizatorii oferă un megamaraton difuzat pe YouTube, cu momente speciale din cei cinci ani ai festivalului.

Un nou caz de coronavirus în Liga 1: Rodny Lopes Cabral de la Poli Iași a fost confirmat pozitiv. Moldovenii erau programați să joace astăzi, de la ora 15:30, cu Academica Clinceni, însă meciul nu se va mai

Premierul Ludovic Orban a anunţat că obiectivul Guvernului este acela de a reduce răspândirea virusului, numărul de îmbolnăviri zilnice şi numărul de cazuri active. Ludovic Orban a precizat în ce condiţii se impune carantina, scrie Agerpres.

Adrian Petre (22 de ani) a fost înlocuit de către antrenorul Toni Petrea la pauza meciului dintre Gaz Metan Mediaș și FCSB. Adrian Petre pare să se afle pe lista neagră la FCSB, indiferent de numele antrenorului. Vârful venit din Danemarca a ajuns

John Colletti, un american în vârstă de 55 de ani din Detroit, este acuzat de procurori că ar fi reușit să fure peste 100.000 de dolari de la cazinouri din Michigan și Kansas, folosind mască de latex, permise de conducere contrafăcute și

Oficialii competiţiei au anunţat că Simona Halep nu va mai participa la Turneul de la Palermo. În schimb, Halep va participa la Turneul de la Praga, între 10 şi 16 august. „Simona Halep a decis să nu

Rapid s-a impus în deplasare cu UTA, scor 2-1, și a revenit în calculele pentru promovarea în Liga 1. Lupta pentru locurile promovabile rămâne una palpitantă, iar ultimele 5 meciuri vor fi pe muchie de cuțit. Mai sunt numai 5 partide de jucat în

Juventus a învins duminică Sampdoria, scor 2-0 și a câștigat matematic al 36-lea trofeu în Serie A, al 9-lea consecutiv. Cristiano Ronaldo și Bernadeschi au marcat golurile campioanei Italiei, portughezul ratând și un penalty în finalul

Professional Pharma Line, un lanţ de farmacii de 22 de unităţi în judeţul Prahova, dar cu prezenţă şi în Dâmboviţa, a ajuns la 87,6 mil. lei în 2019, în creştere cu 14% faţă de anul

Dan Alexa (40 de ani) a fost implicat într-o altercație cu fanii arădeni, la finalul partidei dintre UTA și Rapid, scor 1-2. În drumul spre autocarul Rapidului, la câteva secvențe după meci, Dan Alexa a fost atacat de mai mulți fani

Ministerul lituanian al energiei a iniţiat o acţiune fără precedent în instanţă, de 240 milioane de euro, împotriva grupului de energie francez Veolia şi altor firme pentru daune aduse economiei ţării, notează

Relaţiile Germaniei şi ale Uniunii Europene cu Statele Unite nu se vor îmbunătăţi automat în situaţia în care preşedintele american, Donald Trump, nu va obţine încă un mandat, afirmă Heiko Maas,

La începutul acestei săptămâni, aurul a atins noi preţuri record ca urmare a faptului că îngrijorările legate de statisticile referitoare la pandemie precum şi tensiunile dintre SUA şi China au pus presiune asupra sentimentului investitorilor,

Oficial, FCSB-istul e accidentat, mijlocașul se află în perioada de recuperare, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei accidentări. Însă, Dragoș Nedelcu nu se simte singur în această perioadă, fotbalistul se tratează pe

Tatăl copilului de 8 ani din Cluj, găsit mort la 3 zile după ce a fost dat dispărut, este internat la spitalul din Cluj-Napoca după o tentativă de suicid la care a recurs când a fost prins de

Profesorul doctor Mihail Bușu a utilizat modelarea matematică și, cu ajutorul unui soft special, a realizat o prognoză a clasamentului final din Liga 1, bazat pe mai multe variabile. CFR Cluj ar fi campioană, FCSB pe 4. Bazându-se pe locurile

„Joi avem un Comitet Executiv Național, în care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul țării, inclusiv pentru București”, a precizat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a