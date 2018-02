Revocarea şefei DNA: Capcana în care s-a trezit Iohannis. Cum va juca Dragnea 23.02.2018

Preşedintele Klaus Iohannis are o singură opţiune: să refuze revocarea şefei DNA. Dar cum va reacţiona Liviu Dragnea? Va accepta decizia constituţională a preşedintelui? Nici gând. E ultima şansă ca PSD să scape de Kovesi, e marea şansă ca Liviu Dragnea să pună un trofeu pe masa baronilor hăituţi ani în şir de procurori. Indiferent care va fi deznodământul, Iohannis va învăţa o lecţie: cu PSD nu se poate negocia.

