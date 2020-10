Revista France Football, schimbare importantă din problemelor financiare! Ce decizie au luat francezii 31.10.2020

31.10.2020 Revista France Football, schimbare importantă din problemelor financiare! Ce decizie au luat francezii Renumita publicație franceză, care a inițiat ancheta „Balonul de Aur", ia măsuri drastice din cauza problemelor financiare. Potrivit Les Echos, France Fottball Magazine renunță la sistemul apariției săptămânale pe piață și devine doar



Renumita publicație franceză, care a inițiat ancheta „Balonul de Aur", ia măsuri drastice din cauza problemelor financiare. Potrivit Les Echos, France Fottball Magazine renunță la sistemul apariției săptămânale pe piață și devine doar publicație lunară! Totul din cauza pierderilor mari provocate de pandemie, în ultimele 8 luni. ...

Salariile şi pensiile vor fi achitate la termen, însă nu vor fi plătite în continuare salarii celor ''care au intrat pe uşa din dos în instituţiile publice'', ''pe bază de pile sau de carnet de partid'',

Potrivit Ministerului Muncii, 45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt întârziate, conform statisticii Casei Naţionale de Pensii Publice la nivelul lunii septembrie. Citește mai

Ceaţa densă a determinat autorităţile să închidă manevrele în porturile constănţene. Şi pe Autostrada Soarelui sunt zone în care ceaţa îngreunează

Când Elon Musk anunţa anul trecut pe Twitter că Germania este preferată ca locaţie pentru prima uzină auto europeană a Tesla, politicienii s-au lansat rapid într-o adevărată luptă pentru ademenirea

O femeie a ajuns la spital, cu arsuri, după ce i-a explodat butelia de la aragaz în timp ce gătea. Femeia, în vârstă de 29 de nai, a fost dusă la spital cu arsuri pe mâini și picioare. Potrivit ISU Mehedinți, explozia s-a podus în timp ce

Preşedintele american Donald Trump se va deplasa la începutul lunii decembrie la Londra pentru a participa la summitul NATO, ocazie cu care va fi primit de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul

După 12 ore de la debutul Black Friday la eMAG, s-au făcut cumpărături de peste 90 de milioane de euro, fiind vândute aproape de 1.500.000 de produse. Evenimentul Black Friday a început la eMAG în această dimineaţă la ora 07:25, iar până la

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru a prezentat previziunile astrelor pentru săptămâna 17 - 23 noiembrie 2019. Horoscop Leu- Cred că ați citit acest horoscop și pe cele dinainte,

Potrivit studiului realizat de UBS, una dintre cele mai mari bănci Europene, în parteneriat cu gigantul de consultanţă şi audit financiar PwC, cele mai importante caracteristici ale miliardarilor sunt apetitul pentru decizii riscante, focusul pe

Bodycheck la Tomasz Kędziora. Fundașul dreapta polonez a primit îngrijiri pe gazon, având dureri mari la șold. A reușit totuși să încheie meciul. Incident tragicomic la Ierusalim, pe Teddy Stadium. Era primul minut de prelungire, când un fan

Adolescentul de 16 ani care a deschis focul, joi, în curtea liceului său dintr-o localitate din apropiere de Los Angeles, provocând moartea a doi colegi şi rănirea altor trei înainte de a încerca să

La momentul actual, China încă insistă ca SUA să aducă tarifele comerciale la nivelul la care acestea se aflau înainte de declanşarea conflictului comercial dintre cele două ţări. Aducerea tarifelor la nivelul iniţial ar reprezenta „faza

Cancer de sân, prostată, plămâni, colon și piele – cunoașteți simptomele de avertizare specifice? Cunoașterea lor este un avantaj cert, deoarece cu cât acționați mai devreme, cu atât sunt mai

Fostul manager al Spitalului Malaxa din București, judecat pentru fapte de corupție, este acuzat că a trimis acasă un pacient care ar fi murit dacă nu era operat de urgență la un alt spital. Florin Secureanu a consultat un bărbat la Spitalul din

Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

Ivan Rakitic, 31 de ani, are șanse foarte mari să plece de la Barcelona în această iarnă, după ce a pierdut locul de titular. Mijlocașul croat vrea la Juventus. Presa din Spania anunță că, deși are mai multe oferte pe masă, Ivan Rakitic

Patronul unei societăţi comerciale, din Moreni, a fost sancţionat de poliţişti după ce a fost prins că vindea alimente expirate. Este vorba de o femeie de 40 de ani, din

Finala Cupei României la lupte, competiție dedicată tuturor celor trei ramuri ale disciplinei (lupte libere, greco romane și feminine), pentru categoriile olimpice, s-a disputat în acest weekend în Sala Sporturilor „Kati Szabo” din Sfântu

România a terminat preliminariile EURO 2020 cu o înfrângere umilitoare în Spania, 0-5, la Madrid, și s-a clasat pe locul 4 în grupă. România mai are o șansă de a juca la EURO 2020, prin barajul Ligii Națiunilor. Tragerea la sorți pentru