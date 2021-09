Reuniune ONU pentru creşterea ajutorului umanitar în Afganistan 05.09.2021

05.09.2021 Reuniune ONU pentru creşterea ajutorului umanitar în Afganistan Secretarul general al ONU Antonio Guterres va merge la Geneva pe 13 septembrie. Şeful organizaţiei propune creşterea fondurilor umanitare pentru Afganistan. Circa 18 milioane de afgani au nevoie de



Secretarul general al ONU Antonio Guterres va merge la Geneva pe 13 septembrie. Şeful organizaţiei propune creşterea fondurilor umanitare pentru Afganistan. Circa 18 milioane de afgani au nevoie de ajutor...

