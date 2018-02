REŢETA ZILEI: Clătite olandeze cu mere 16.02.2018

16.02.2018 REŢETA ZILEI: Clătite olandeze cu mere Ingrediente: 1 măr acrişor 2 linguri unt 1 ou 100 gr făină albă 2 linguri unt topit un vârf de sare 2 linguri zahăr sirop/gem. Mod de preparare: Se bate oul cu zahărul,



Ingrediente: 1 măr acrişor 2 linguri unt 1 ou 100 gr făină albă 2 linguri unt topit un vârf de sare 2 linguri zahăr sirop/gem. Mod de preparare: Se bate oul cu zahărul, se...

