Reporterul Libertatea din Olanda: primul caz de coronavirus a apărut în zona Tilburg, unde muncesc sute de români. Pacientul a vizitat recent Italia 29.02.2020

Primul caz de coronavirus a apărut în Olanda în zona Tilburg, unde muncesc sute de români. Pacientul a vizitat recent Italia. Reporterul Libertatea de află la Leeuwarden, Un pacient din Olanda a fost diagnosticat cu coronavirus, maladia care a băgat în sperieți lumea de pe toate continentele. Este primul caz de acest gen apărut în […]

În prima parte a zilei de 6 aprilie, chiar dacă Balanțele nu se vor întâlni față în față cu niște persoane pentru a discuta chestiuni legate de un contract, o colaborare, un proces, etc., și își vor consuma prea-plinul argumentelor în

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Liviu Dragnea susţine că nu-l mai interesează ordonanţele de urgenţă privind modificările legilor Justiţiei, pentru că a fost o greşeală de strategie a PSD. Citește mai

Lovitură pentru Guvernul PSD din partea lui Klaus Iohannis, după ce Administraţia Prezidenţială a anunţat vineri că a trimis o lege importantă la

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene şi candidatul Partidului Socialiştilor Europeni la funcţia de preşedinte al CE, a avertizat vineri că Partidul Social-Democrat din România riscă excluderea din PSE din cauza situaţiei

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că degeaba unii reprezentanţi ai societăţii civile au făcut apel către Blocul ACUM „să se unească temporar cu PSRM pentru a-l debarca pe

Medicii care i-au tratat pe cei 12 băieţi şi pe antrenorul lor, care au fost salvaţi, anul trecut, dintr-o peşteră din Thailanda, au spus că ketamina a jucat un rol-cheie în misiunea riscantă de a-i scoate din grotă, informează

Colonelul în rezervă Lucian Diniţă a fost numit consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. Fostul şef al poliţiei rutiere se va ocupa de domeniul ordinii publice, potrivit unui comunicat al Ministerului de

Poliţiştii gălăţeni au reuşit să îl prindă după aproape trei ore pe tânărul de 19 ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de furt, care, în cursul zilei de astăzi, a evadat din sediul

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, anunţă că partidul pe care îl conduce nu va onora invitaţia la consultări lansată de preşedintele Klaus Iohannis, afirmând că Iohannis nu e interesat de consultări reale, ci doar de simularea lor. ALDE

Ambasada SUA la Bucureşti condamnă vandalizarea cimitirului evreiesc din Huşi, subliniind că distrugerea a zeci de morminte evreieşti nu este un atac doar împotriva comunităţii evreieşti, ci a întregii societăţi româneşti, potrivit unui

După înfrângerea neaşteptată şi ruşinoasă a lui Marius Copil în meciul cu Benjamin Lock, numărul 546 mondial, Româia a reuşit să restabilească egalitatea în urma victoriei din al doilea meci al

Forţele de ordine din Grecia s-au confruntat cu furia a sute de migranţi care s-au adunat în apropiere de oraşul Thessaloniki, din nordul ţării, sperând că vor putea trece în Macedonia de Nord, scrie

ALDE nu va onora invitaţia la consultări lansată de preşedintele Klaus Iohannis pe tema situaţiei din Justiţie, atât timp cât acesta "refuză să comenteze" despre prezenţa în fruntea Parchetului General

România se plasează pe locul 15 în UE la mărimea economiei în 2018 într-un clasament care aduce câteva surprize: PIB-ul românesc l-a întrecut pe cel portughez, iar cel polonez l-a depăşit pe cel

Mijlocașul Răzvan Marin, 22 de ani, a vorbit despre transferul său la Ajax, pentru 12 milioane de euro. Olandezii anunță că au plătit suma de 12,5 milioane de euro lui Standard Liege, iar mijlocașul a semnat un contract valabil pentru

Nutriţioniştii ne sfătuiesc să mâncăm cât mai multe fructe şi legume, pentru că sunt sănătoase. Dar cel mai recomandat ar fi să le consumăm atunci când este sezonul lor. În pieţe, au apărut căpşunile

Peste treime din cheltuielile unei gospodării din România se duc pe mâncare, băutură şi ţigări, în timp ce sub 1% merg către educaţie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică

Sunt foarte triste ştirile de astăzi despre unul dintre fii lui Andrei Pleşu, arestat pentru trafic de droguri. Dar este la fel de trist că am văzut azi în presă anumiţi critici „de serviciu” aruncând săgeţi după săgeţi după povestea

Bucharest Running Club anunţă că aproximativ 7.000 de participanţi iau startul la cea de-a patra ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest 10k&FAMILY RUN care se desfăşoară duminică, 7 aprilie, începând de la ora 09.00 în Parcul