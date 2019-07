Repartizare liceu 2019: Motivul pentru care peste 4.800 de elevi nu au fost repartizaţi 12.07.2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat vineri, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. 4.853 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni, anunță instituția. Au fost repartizați 124.308 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care: – 67.803 în învățământul liceal – […] The post Repartizare liceu 2019: Motivul pentru care peste 4.800 de elevi nu au fost repartizaţi appeared first on Cancan.ro.

