Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar nu-l vrea nimeni 27.11.2022

27.11.2022 Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar nu-l vrea nimeni Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar pare că nimeni nu vrea să-l cumpere, deși acum patru ani chiar Gigi Becali s-a arătat



Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar nu-l vrea nimeni

Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar pare că nimeni nu vrea să-l cumpere, deși acum patru ani chiar Gigi Becali s-a arătat interesat.

Renumitul Hotel Rex din Mamaia a fost scos la vânzare, dar nu-l vrea nimeni

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Muncii Marius Budăi a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook că a început tipărirea taloanelor de pensie pentru luna ianuarie

FAN Courier, liderul pieţei de curierat, o companie fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai, estimează că închide anul acesta cu o cifră de afaceri de 1,06 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de anul

Poliţiştii au deschis un dosar penal după ce au fost sesizaţi că pe stâlpii Sinagogii evreieşti din Sighişoara au fost desenate două

Companiile Moderna şi Pfizer-BioNtech vor să producă și vaccinuri antigripale, pe lângă cele anti

Antonia a avut parte de unul dintre cele mai frumoase Crăciunuri din viața ei. Artista i-a avut alături pe cei trei copii ai săi, iar Maya a venit special din Italia să își petreacă timpul împreună cu mama ei și frații săi. Fiica Antoniei

Coronavirus România, 26 decembrie 2021. 349 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 decembrie 2021, ora 10.00, […] The post

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Potrivit unor surse judiciare, agentul şef care şi-a luat viaţa ameninţase că se sinucide, dar nu a fost consiliat psihologic. Arma pe care acesta o deţinea nu a fost ridicată de către anchetatori după ce a fost demarată ancheta împotriva lui

3.218 persoane au primit vaccinul anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminică, 26 decembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Dintre acestea, 408 au primit prima doză,

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Pe 27 decembrie 2020 a fost debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Prima persoană vaccinată din România a fost o asistentă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş din Capitală. Astăzi, după un an, rata de

Peste 11.000 de persoane au fost forţate să îşi părăsească locuinţele iar 4.200 au trebuit să fie preluate de autorităţi din cauza inundaţiilor care au afectat 19 municipalităţi din statul brazilian Bahia

Producătorul de aspiratoare Electroargeş din Curtea de Argeş a anunţat recent că renunţă la 200 de angajaţi cu contract de muncă

Deşi iniţial s-a crezut că nouă tulpină de coronavirus este într-o anumită măsură benefică pentru că poate funcţiona ca un fel de vaccin şi oamenii care o contactează trec relativ uşor prin boală şi obţin imunitate, ulterior s-a

Anul 2021 a adus o schimbare de lider pentru retailul alimentar, astfel că discounterul german Lidl a devenit numărul unu, detronând Kaufland după un deceniu de supremaţie. Totodată, schimbarea are loc la 10 ani de la intrarea oficială a Lidl pe

Un laborator din Sydney a anunțat sute de oameni că nu au Covid când, de fapt, au fost testați pozitiv. Eroarea, care a avut loc de Crăciun în vârful unei perioade de noi infectări în regiune, s-a datorat unei „erori de prelucrare a

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a scos la concurs 57 de posturi pentru a putea face faţă valului cinci al pandemiei de COVID-19, care este aşteptat să înceapă din luna ianuarie. Examenele vor avea loc în ianuarie-februarie 2022, cele

Nicolae Stanciu, 28 de ani, e unul dintre liderii de la Slavia Praga, dar agentul său agită apele, susțin jurnaliștii cehi. Deocamdată, doar FC Dallas îl vrea pe mijlocașul român. În vârful carierei, la 28 de ani, Nicolae Stanciu mai are

Invitată în cadrul unui podcast, Antonia a vorbit despre relația pe care o are cu Alex Velea. Cei doi artiști s-au logodit vara aceasta și au împreună doi băieți. Ce ”a dat din casă” frumoasa […] The post Ce spune Antonia despre

Curtea Constituţională a României a respins, marţi, sesizarea USR privind Legea bugetului de stat pe