Remdesivir, primul medicament autorizat la nivelul UE în tratamentul împotriva COVID-19 04.07.2020

04.07.2020 Remdesivir, primul medicament autorizat la nivelul UE în tratamentul împotriva COVID-19 Comisia Europeană a autorizat vineri „punerea pe piaţă condiţionată" a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene, utilizat în tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, relatează Agerpres, citând AFP.



Comisia Europeană a autorizat vineri „punerea pe piaţă condiţionată” a antiviralului Remdesivir la nivelul Uniunii Europene, utilizat în tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, relatează Agerpres, citând AFP. „Nu vom omite niciun efort pentru a obţine tratamente sau vaccinuri eficiente împotriva coronavirusului”, a declarat comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides, citată într-un comunicat, în condiţiile […]

