Regina Elisabeta a II-a îndeamnă lumea să se vaccineze: ”Nu doare deloc!” 26.02.2021

Regina Elisabeta a II-a îndeamnă lumea să se vaccineze. Suverana a vorbit despre experiența pe care a trăit-o atunci când a fost să se vaccineze împotriva coronavirusului. Regina Elisabeta a II-a a intervenit într-o video-conferință […] The post Regina Elisabeta a II-a îndeamnă lumea să se vaccineze: ”Nu doare deloc!” appeared first on Cancan.ro.

Liberalii vor face o nouă încercare pentru a-l impune pe Ludovic Orban premier, după eşecul declanşării alegerilor anticipate şi retragerea a două propuneri de premier, în decurs de câteva săptămâni, au declarat surse din partid, pentru

Din cauza pandemiei de coronavirus, statul Nepal a anunțat, vineri, că suspendă eliberarea de permise de accensiune spre Everest, notează AFP. Măsura de interzicere a accesului pe Everest vine cu câteva săptâmâni înainte de debutul sezonului de

Euronews relatează că executivul României intră în autoizolare pentru 14 zile, după ce senatorul Vergil Chitac a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Senatorul confirmat cu coronavirus a fost prezent

Expertiza medico-legală în cazul avocatului Eugen Ruican, căruia i-a fost rupt piciorul după ce s-a implicat într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism a doi frați, unul fost polițist, a fost gata abia pe 4 martie, doar după ce avocatul

Guvernul Orban va fi învestit fără să fie prezent în Parlament, pe motiv de coronavirus. Miniştrii vor fi audiaţi prin teleconferinţă, în timp ce premierul va rămâne izolat la Vila Lac, reşedinţa sa de boală. Votul nu va avea loc în

Într-o scrisoare adresată Administraţiei Prezidenţiale, 30 de grupuri civice şi ONG-uri îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să intervină în favoarea românilor din Diaspora, în special a celor aflaţi în zonele afectate de coronavirus,

Smart Lighting & Installations, o companie care se ocupă cu proiectarea şi modernizarea de reţele electrice, a făcut afaceri de 12,5 milioane de lei în 2019 şi un profit de 200.000 de lei. Compania are 28 de angajaţi şi este deţinută de

Grupul de Comunicare Strategică anunță că până vineri au fost efectuate 2.545 de teste pentru depistarea COVID-19 în România, 75 de persoane fiind depistate pozitive. La nivel naţional au fost întocmite

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, anunţă prorogarea primului termen de plată a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, în

Antonia este într-o formă de zile mari! De când s-a operat a doua oară la sâni, artista este numai zâmbet, dar nu doar ea, căci și Alex Velea este foarte mulțumit de rezultatul intervenției, așa că îl credem pe cuvânt atunci când nu poate

Fundaşul Luca Kilian, de la echipa germană Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relatează dpa. Anunţul a fost făcut la scurt timp după ce Liga Germană de Fotbal (DFL) a amânat meciurile programate în

Marea Britanie a anunţat miercuri un pachet de măsuri pentru a răspunde dificultăţilor economice provocate de epidemia de coronavirus (COVID-19), inclusiv o contribuţie de 150 de milioane de lire sterline la Fondul pentru Restrângerea Efectelor

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, duminică, măsurile care urmează instaurării stării de urgenţă: toate persoanele asimptomatice care revin în România din ţări cu cel puţin 500 de cazuri confirmate intră în izolare. Se suspendă

Arabia Saudită plănuieşte să inunde Europa cu petrol ieftin, pe care vrea să-l vândă cu 25 de dolari barilul, într-un efort de a atrage marile rafinării care în prezent importă petrol rusesc, au

Ronaldinho (39 de ani) și fratele său Roberto Assis (49) s-au oferit să plătească 1,6 milioane de dolari cauțiune pentru ca judecătorul să nu-i mai rețină după gratii. Închis din 6 martie într-o pușcărie din Asuncion împreună cu fratele

Starea de urgenţă nu trebuie să devină un mijloc de profit pentru anumiţi clienţi ai puterii, în condiţiile în care unele achiziţii vor putea fi făcute mai rapid şi mai uşor, a declarat duminică liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, la

Cristiano Ronaldo, 35 de ani, își va transforma hotelurile din Portugalia în spitale pentru a ajuta la lupta împotriva coronavirusului, anunță Marca. După declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, a anunţat că îl va însărcina luni pe Benny Gantz, rivalul premierului Benjamin Netanyahu, să formeze un nou guvern, după alegerile din luna martie, potrivit unui comunicat oficial, citat de

Directorul general al Bursei de Valori Bucureşti Adrian Tănase spune că în astfel de momente cel mai mare risc este reprezentat de forţa umană, astfel că angajaţii trebuie protejaţi, iar BVB a luat decizia de a trimite 50% din personalul