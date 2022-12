Refuzul intrării în Schengen: austriecii cu profiturile, românii cu pierderile 12.12.2022

12.12.2022 Refuzul intrării în Schengen: austriecii cu profiturile, românii cu pierderile Veto-ul austriecilor, din 8 decembrie 2022, împotriva intrării României în Schengen, nu numai că a mâhnit și contrariat dar a pus în oglindă efectele respectivului vot pentru români și austrieci, spune Mihai Ionescu, președintele executiv al



Refuzul intrării în Schengen: austriecii cu profiturile, românii cu pierderile

Veto-ul austriecilor, din 8 decembrie 2022, împotriva intrării României în Schengen, nu numai că a mâhnit și contrariat dar a pus în oglindă efectele respectivului vot pentru români și austrieci, spune Mihai Ionescu, președintele executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor ANEIR.

Refuzul intrării în Schengen: austriecii cu profiturile, românii cu pierderile

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Teo Trandafir este de o bună perioadă un nume în televiziune, emisiunile ei fiind urmărite de foarte mulți români. Are o carieră de succes și un salariu pe măsură la Kanal D. Însă, până aici, […] The post Câte clase are, de fapt, Teo

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a cucerit duminică dimineață titlul de la Adelaide. Australianca a învins-o în ultimul act pe kazaha Elena Rybakina (22 de ani, 14 WTA), scor 6-3, 6-2. La primul turneu după US Open, liderul mondial Ashleigh Barty

Rusia a transmis duminica aceasta că nu va face niciun fel de concesii la presiunile SUA în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc săptămâna viitoare pe tema crizei din Ucraina şi a solicitărilor Moscovei privind acordarea de garanţii de

Peste 4.000 de zboruri în întreaga lume au fost anulate duminică din cauza vremii nefavorabile şi a creşterii numărului de cazuri de coronavirus, relatează

Atacantul croat Marko Dugandzic (27 de ani) este nerăbdător să îmbrace tricoul campioanei CFR Cluj. Marko Dugandzic, cunoscut fanilor fotbalului din România după aventura de la FC Botoșani, a postat un clip video intrigant pe rețelele de

Ministerul Educației a anunțat pe 8 ianuarie 2022 noile programe pentru examenul de Bacalaureat din acest an. Acestea sunt în mare, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Din fiecare disciplină pentru examen, care se învață în

Vine gerul! Urmează temperaturi extreme în România au anunțat meteorologii. Vremea va deveni geroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni așteptăm minime de până la minus 17 grade. ”Ne așteptăm la o vreme în răcire de […] The

Meteorologii au emis, duminică, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi polei, ce vizează zone din Dobrogea şi

Operatorul de telefonie mobilă Telekom Mobile, parte a grupului Deutsche Telekom, şi-a recrutat director de resurse umane de la grupul polonez de IT Asseco, a anunţat

Totodată, secretarul general a ameninţat cu „măsuri de descurajare NATO” în cazul agravării relaţiilor dintre alianţă şi Federaţia

Constantin Tomozei a fost găsit la punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor, într-un tren care avea ca destinație capitala Austriei, relatează publicația locală bacău.net. „La data de 10 ianuarie a.c, minorul a fost depistat în

Pragul de 300.000 de morţi de COVID-19 a fost depăşit vineri în Mexic, a cincea ţară cea mai afectată de această maladie, în plină recrudescenţă a pandemiei în întreaga lume, relatează

Explozia s-a produs luni în districtul Lalopar, din provincia Nagarhar, lângă granița cu Pakistanul și s-a soldat cu moartea a cel puțin nouă copii și rănirea altor patru, potrivit biroului unui guvernator numit de talibani, relatează postul

Departe de controversele în care a fost implicat atunci când avea o relație cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană dovedește, din nou, că este un tată responsabil. Copiii sunt, pentru el, sfinți, așa că atunci când […] The post Ce

O nouă tulpină de coronavirus a fost decoperită în Cipru. Noua variantă a fost denumită Deltacron şi are aceeaşi bază genetică a variantei Delta, alături de o parte dintre mutaţiile variantei

Reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, şi-a exprimat vineri sprijinul pentru Lituania şi Uniunea Europeană în faţa „coerciţiei economice” din partea Chinei. Lituania se află sub presiunile Chinei după ce a susţinut autonomia

Veniturile totale medii lunare pe gospodărie s-au ridicat la 5.704 lei şi 2.256 lei pe persoană în trimestrul III 2021, arată datele

Olanda a trecut printr-o creştere semni­fica­tivă a surselor distribuite de energie (aşa cum sunt prosumatorii – n.red.), lucru facilitat mai ales prin avantajele financiare puse la dispoziţie de

Francezul Billel Omrani (28 de ani) confirmă că e un jucător capricios, imprevizibil, un om care creează și goluri, și probleme. El poate pleca gratis de la CFR Cluj, la fel ca fundașul Andrei Burcă (28 de ani). Atacantul și conducerea

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 3,07% pe an astăzi, de la 3,05% în ședința anterioară, arată datele