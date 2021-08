Refuzată de PSG, Real Madrid s-a reorientat rapid » Transfer în miez de noapte, în ultimele ore de mercato! 31.08.2021

Real Madrid a rezolvat, în miez de noapte, transferul mijlocașului central Eduardo Camavinga, în vârstă de 18 ani. Rennes va primi 31 de milioane de euro, plus bonusuri, suma totală putând ajunge la 40 de milioane de euro. Refuzată de PSG în încercarea de a-l transfera pe Kylian Mbappe, Real Madrid s-a reorientat și a bătut palma cu Rennes pentru unul dintre colegii lui Mbappe de la echipa națională a Franței. ...

O nouă etragere Loto va avea loc duminică, 4 octombrie, iar Loteria Română anunță un report tentant la Joker, de 2,4 milioane de euro. Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker şi Noroc Plus sunt tentațiile, încă o dată, pentru românii

Meteorologii anunţă că vremea va continua să se încălzească, astfel încât valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țării. Sâmbătă, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar

Parcursul imaculat la Roland Garros al celei mai bune jucătoare de tenis a României a fost întrerupt brutal de Iga Swiatek, considerată un mare talent al tenisului

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Valentin Mihăilă (20 de ani) va semna în scurt timp cu Parma, formație din Serie A. Universitatea Craiova va primi 7 milioane de euro în schimbul tânărului fotbalist. UPDATE 16:30 // A apărut și prima imagine cu Mihăilă la Parma, alături de

Rata ajustată sezonier a şomajului din UE a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând 7,4% în august, potrivit datelor Eurostat, scrie

Mulţi s-au grăbit să zică, în ultimele sezoane, că Jose Mourinho (57 de ani) e un antrenor al cărui termen de valabilitate a trecut. Până să aflăm dacă lucrurile stau chiar aşa în privinţa portughezului, avem o certitudine: Manchester

Gigantul Amer Sports vrea să transforme fabrica Chimsport din Orăştie cumpărată recent într-un centru global de producţie de clăpari. Această unitate era deja de circa 20 de ani furnizor pentru grupul

Reprezentanţii Parcului Natural Apuseni au făcut public un material video cu o capră neagră care profită de ultimele zile de vreme

Îmbătrânirea este inevitabilă. Cu toate acestea, nu vrem ca timpul să-și lase amprenta pe pielea noastră. Pete maronii, riduri, laba gâștii - aceste semne, care vin odată cu vârsta, pot fi contracarate

Georgina Rodriguez (26 de ani), partenera de viață a lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), le-a propus copiilor săi să doneze jucăriile pe care nu le mai folosesc unora de vârsta lor care s-ar bucura să le primească, iar această soluţie le-a

Meteorologii prognozează că vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 și 30 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie 2020, valorile termice nu vor avea variații semnificative față de

Ziua profesorului este sărbătorită anual, pe data de 5 octombrie, în toată lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, însă în varianta în limba română apare o dată greşită, „sâmbătă, 5 iunie”. Cel mai important

Producătorul de panouri termoizolante Isopan Est, deţinut de italienii de la Manni Group, au încheiat trimestrul al treilea din 2020 cu rezultate peste ţintele stabilite la începutul

Ionela Prodan, cântăreața de muzică populară, s-a stins într-un aprilie ploios în urmă cu doi ani. Astăzi, artista care a în întreaga ei carieră a fost toată numai un zâmbet ar fi împlinit 73 de ani. CITEȘTE ȘI: DOI ANI DE LA MOARTEA

Directorul Școlii nr. 29 din Constanța, unde opt copii au fost amendaţi, a demisionat. Ion-Denys Ciorogaru susţine că ultima reclamaţie l-a făcut să ia această decizie, informează Adevărul. Ion-Denys Ciorogaru, directorul Școlii numărul 29

Compania ungară de construcţii Kesz, cu afa­ceri de 155 de milioane de lei în România, spu­ne că bugetul este afectat de cheltuielile ge­nerate de contextul epidemiologic, însă pâ­nă acum nu a oprit lucrările pe niciun

Văd că a devenit o obişnuinţă comparaţia între rezultatele votului la alegerile locale din 2020 cu cele de la europarlamentare din mai 2019, urmată de saltul la concluzii hazardate şi partizane, triumfaliste sau apocaliptice, după gustul şi

ISLANDA - ROMÂNIA // Justin Gafiuc, trimisul GSP la Reykjavik, imagini de la

Armata rusă susţine că a testat cu succes o rachetă de croazieră hipersonică în Marea Barents. Anunţul a fost făcut de ziua de naştere a lui Vladimir Putin, care împlineşte miercuri 68 de