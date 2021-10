Record la vaccinare! Peste 91.000 de persoane au fost imunizate cu prima doză în ultimele 24 de ore 23.10.2021

23.10.2021 Record la vaccinare! Peste 91.000 de persoane au fost imunizate cu prima doză în ultimele 24 de ore Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 127.305 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Dintre acestea peste 91.000 de persoane au



Record la vaccinare! Peste 91.000 de persoane au fost imunizate cu prima doză în ultimele 24 de ore

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 127.305 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Dintre acestea peste 91.000 de persoane au fost […] The post Record la vaccinare! Peste 91.000 de persoane au fost imunizate cu prima doză în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Record la vaccinare! Peste 91.000 de persoane au fost imunizate cu prima doză în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul va acorda un ajutor de stat nerambursabil magazinelor din centrele comerciale care au fost închise pe durata stării de urgenţă, care le va permite să îşi achite jumătate din chiria pentru acea perioadă. Fiecare firmă poate primi cel

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Atacantul Carlos Tevez (36 de ani) a marcat în Internacional - Boca Juniors, scor 0-1, și a arătat, după gol, tricoul purtat de Maradona la Boca în 1981. Maradona,

Cu circa 70% a scăzut trafi­cul de călători din staţia de metrou Aurel Vlaicu în­tre 1 octombrie şi 15 no­iem­brie 2020 faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, arată da­tele furnizate de Metrorex la solici­ta­rea

Răzvan Tomescu, comentator la Telekom Sport și Radio România Actualități, a murit noaptea trecută, fiind răpus de coronavirus la Spitalul Universitar (Municipal) din Bucureşti. Fost poloist

Şapte angajaţi ai Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iaşi au fost diagnosticaţi cu COVID-19, anunţă Direcţia de Sănătate Publică

Programul după care votează oamenii politici la alegerile parlamentare de duminică în funcţie de partidul pentru care

Descoperire macabră la Brașov. Trupul neînsuflețit al unei femei a fost găsit în lacul Noua. Din primele cercetări s-a constatat că este vorba despre o femeie de 60 de ani. Trupul fără viață al unei […] The post Cadavru descoperit în

Coronavirus România 7 decembrie. Informație de ultimă oră, 3.660 de persoane au fost infectate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului se Comunicare Strategică. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 517.236. Iar 409.121 de pacienți

Cinci pacienţi cu COVID-19, aflaţi în stare gravă, sunt transportaţi, luni după-amiază, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, de la Bucureşti la spitale din Moldova şi

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit înghețat în propria mașină, după ce s-a rătăcit pe Drumul Oaselor din Yakutia. Această regiune din Rusia este cunoscută ca fiind cel mai friguros loc de pe Pământ, informează The Siberian Times.

Bucureşti, inclusiv Ilfov, Cluj şi Constanţa se află pe podiumul judeţelor cu cel mai mare sold al depozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută la finalul primelor nouă luni din 2020, conform datelor

Primul ministru al României, Ludovic Orban a anunțat, luni, că demisionează din fruntea guvernului. Decizia a fost luată după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis, în care președintele i-a cerut să își asume eșecul […] The

Intrarea partidului AUR în viitorul Parlament stârnește reacții pe scena politică. În timp ce liderul PSD Marcel Ciolacu s-a declarat dispus la discuții cu partidul condus de George Simion, UDMR nici nu vrea să audă de așa ceva. Replica AUR a

O picătură de ulei de măsline a fost legământul dintre Andreea şi Charalampos Koronios. Ea e româncă, el este grec. Zaliari este numele livezii de măslini pe care el o are în Peninsula Peloponez din Grecia şi, de ceva timp, şi brandul

Loredana Groza a făcut senzație pe terenul de tenis, alături de Miki Buzărnescu și Monica Niculescu. Artista, în vârstă de 50 de ani, a îmbrăcat echipamentul specific și a realizat o ședință foto spectaculoasă. Loredana Groza s-a pozat în

În lumea post-pandemică, industriile se îndreaptă din ce în ce mai mult spre inovaţie, inclusiv în sectorul aviaţiei, astfel încât una dintre cele mai mari companii aeriene a început deja să îi instruiască pe piloţii cu ajutorul

Vremea se va rãci în toatã ţara şi va fi în general închisã. Aria precipitaţiilor, mai ales ploi, se va extinde dinspre sud-vest. La munte vor predomina ninsorile, temporar viscolite. Izolat se va

Un streamer a tras cu arma pe geam imediat după ce a pierdut la jocul Call of Duty. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Uneori pasiunea pentru un joc video merge la fel de departe, dacă nu chiar și mai departe, ca cea arătată de cei mai

Fotbalul argentinian este din nou în doliu! La două săptămâni după moartea lui Diego Armando Maradona, fostul selecționer al Argentinei, Alejandro Sabella, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. El era spitalizat […] The post

Conducerea liberală are trei variante de premier pe care le va discuta în şedinţa de BPN de miercuri seară. Două numere par sigure pe lista scurtă, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”, acestea fiind premierul interimar, Nicolae