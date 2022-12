Record de companii cu capital ucrainean în România. IT-ul din Ucraina se mută în Bucureşti, Iaşi şi Cluj: 20% din firmele cu capital ucrainean înfiinţate în acest an în România sunt în IT 18.12.2022

18.12.2022 Record de companii cu capital ucrainean în România. IT-ul din Ucraina se mută în Bucureşti, Iaşi şi Cluj: 20% din firmele cu capital ucrainean înfiinţate în acest an în România sunt în IT Războiul de la graniţe izbucnit la sfârşitul lunii februarie a dus la un număr record de companii cu capital ucrainean înfiinţate în România în acest an, iar surpriza vine din zona de informaţii şi comunicaţii, al doilea cel mai activ sector



Record de companii cu capital ucrainean în România. IT-ul din Ucraina se mută în Bucureşti, Iaşi şi Cluj: 20% din firmele cu capital ucrainean înfiinţate în acest an în România sunt în IT

Războiul de la graniţe izbucnit la sfârşitul lunii februarie a dus la un număr record de companii cu capital ucrainean înfiinţate în România în acest an, iar surpriza vine din zona de informaţii şi comunicaţii, al doilea cel mai activ sector de activitate pentru capitalul ucrainean, după comerţ.

Record de companii cu capital ucrainean în România. IT-ul din Ucraina se mută în Bucureşti, Iaşi şi Cluj: 20% din firmele cu capital ucrainean înfiinţate în acest an în România sunt în IT

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunță că mai mulți componenți ai lotului și ai staff-ului au fost depistați pozitiv la

Internaționalul senegalez Pape Gueye (22 de ani) a fost suspendat de FIFA cu 5 minute înainte de meciul Senegalului cu Guinea din Cupa Africii pe Națiuni (0-0 scor final). Totul a pornit de la disputa dintre Olympique Marseille, echipa la care joacă

Grupul de Comunicare Strategică a anuntat vineri ca, cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare sunt în Bucureşti - 1.598 şi în judeţele Cluj - 753, Timiş - 621, Suceava - 565, Braşov - 436, Bihor şi

CFR Cluj a pierdut procesele pe care le avea cu Latovlevici și cu Rondon, cărora trebuie să le achite niște restanțe. Suma totală de plată: 110.000 de euro Campioana CFR Cluj funcționează excelent în campionat, conduce în continuare

Giedrius Arlauskis (34 de ani), ultima dată la CFR Cluj, ar putea prinde un transfer la Galatasaray. Portarul lituanian e liber de contract din septembrie 2021, când a decis să nu mai rămână la CFR după ruptura dintre președintele Marian Copilu

Vremea în data de 14 ianuarie se menține rece și este în vigoare un cod galben de

Certificatul verde pentru a merge la serviciu nu a fost asumat politic, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. În acest moment, ministrul nu mai vede utilitatea certificatului, dar crede că dacă ar fi fost adoptat înaintea valului 4 cifrele

Peste 17.500 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, a anunţat sâmbătă

Impresa Anamaria Prodan crede că e recunoscută în orice ţară în care lumea e pasionată de fotbal. Nu e modestă

Un puternic seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs, vineri, în largul insulei Java, din Indonezia, şi a făcut să se clatine clădirile înalte din capitala ţării,

Armata Suediei a mobilizat militari pe Insula Gotland din Marea Baltică, în contextul intensificării activităţilor militare ruse în regiune, informează cotidianul Le

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, şi Grupul Ţiriac au semnat un acord de achiziţionare a companiei Ţiriac Leasing, finalizarea tranzacţiei fiind prevăzută în prima parte a acestui

Sampdoria dispare de pe lista cluburilor care îl voiau pe Dennis Man (23 de ani). Roberto D'Aversa, fostul lui antrenor la Parma, care insista pentru el, a fost dat afară de genovezi. Aflat într-o perioadă critică la Parma, cu doar două goluri în

Autoritățile americane sunt în alertă după o luare de ostatici în Texas. Un bărbat ține ostatici într-o sinagogă și amenință cu uciderea tuturor dacă se încearcă intrarea în

O adolescenta în vârstă de 15 ani, a recurs la un gest extrem din cauza unei medii mici obținute, care ar fi dus-o în situație de corigență. Fata a sărit de pe pervazul ferestei de la etajul întâi al Liceului Tehnologic nr. 2, din Târgu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție instrumentează un dosar penal în care se verifică, printre altele, modul în care a fost ales, în 2018, Consiliul de Administrație al companiei Tarom. În dosar sunt vizați și fostul ministru al

Datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică asupra mişcării naturale a populaţiei în luna noiembrie 2021 şi anexele cu date pe luni în anii 2020 şi 2021 consemnează un număr neobişnuit de mare al deceselor în cele 11 luni

Paco Gento a murit astăzi, la 88 de ani. Cea mai bună extremă stângă a tuturor timpurilor și cel mai valoros jucător spaniol are în palmares cele mai multe trofee la Real Madrid (24). După Alfredo Di Stéfano, Real Madrid a mai pierdut

Cuza Vodă, strada cu cele mai vechi case din municipiul Buzău, ar putea avea o nouă faţă în următorii ani. Primarul Constantin Toma a anunţat că municipalitatea a demarat procedurile pentru atragerea de fonduri europene în vederea reabilitării

Continuă să fie comentată în fel și chip, pro și contra, hotărârea autorităților de la Antipozi de a-l trimite acasă pe Novak Djokovici, verdict în urma căruia campionul nevaccinat nu și-a putut apăra titlul la Australian Open, obținut de