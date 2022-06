Record absolut! Cât a avut de plătit un bărbat din Bucureşti pentru un loc de parcare din sectorul 3! De banii ăştia îţi cumperi o maşină 24.06.2022

24.06.2022 Record absolut! Cât a avut de plătit un bărbat din Bucureşti pentru un loc de parcare din sectorul 3! De banii ăştia îţi cumperi o maşină Problema locurilor de parcare în București este una de care s-a lovit orice locuitor al Capitalei în ultimii ani. Din acest motiv, locurile de parcare au ajuns să fie licitate pe sume absolut fabuloase. Astfel, […] The post Record absolut! Cât



Record absolut! Cât a avut de plătit un bărbat din Bucureşti pentru un loc de parcare din sectorul 3! De banii ăştia îţi cumperi o maşină

Problema locurilor de parcare în București este una de care s-a lovit orice locuitor al Capitalei în ultimii ani. Din acest motiv, locurile de parcare au ajuns să fie licitate pe sume absolut fabuloase. Astfel, […] The post Record absolut! Cât a avut de plătit un bărbat din Bucureşti pentru un loc de parcare din sectorul 3! De banii ăştia îţi cumperi o maşină appeared first on Cancan.

Record absolut! Cât a avut de plătit un bărbat din Bucureşti pentru un loc de parcare din sectorul 3! De banii ăştia îţi cumperi o maşină

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A trecut un timp de când Ana Maria Popescu a revenit din Japonia și a râs de stat și de media. Supărată fiindcă ratase medalia de aur, poate și frustrată de apropierea sfârșitului unei cariere, Ana nu a vorbit atunci, în aeroport, în

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat împotriva schimbării miniştrilor în primul an de guvernare şi a subliniat că datorită activităţii ministrului revocat de la Ministerul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, „avem astăzi o

Un avion de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, a aterizat fortat pe un câmp pe raza localităţii Chitila, în apropiere de str. Oxigenului. Milionarul Nicolae Cincă (72 de ani), un cunoscut om de

Covid-19 a mai făcut o victimă în rândul vedetelor care nu cred în beneficiile vaccinului. Omul de radio Dick Farrel, un critic dur al cunoscutului epidemiolog american Anthony Fauci, a decedat în

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat miercuri care este stadiul lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul dintre Târgu Mureş şi Aeroport, avansând şi termenul când vor fi

Creşterea accelerată a inflaţiei începând cu anul 2021 a fost indusă în mare parte de componentele ener­ge­ti­ce, ce includ energia electrica şi ga­zele naturale, a spus Mugur Isărescu, gu­ver­na­torul BNR, în cadrul unei

În încercarea de a mai avea un copil, a suferit mai multe pierderi de sarcină. Alte femei ar fi renunţat, nu şi

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, 63 de ani, a demisionat, marţi, ca urmare a scandalului sexual în care este implicat. O anchetă a concluzionat că acesta a hărțuit sexual 11 femei,

După beţia de gargară, iată dimineaţa marii mahmureli Ce e sportul? E educaţia trupului cu implicarea minţii. E deci o educaţie completă. De o sută şi ceva de ani, omenirea a construit o mare cultură a războaielor paşnice. Sportul a devenit

Jurnalul și Editura Hoffman vă oferă începând de astăzi cartea Nea Nae a lui N.D. Cocea, personaj de prim mână al scenei socio-politice românești din secolul XX. Prieten cu Lenin și implicat direct

Imixtiunea lui Gigi Becali aproape că nu mai are limite la FCSB: le-a ordonat celor de la echipă să-l bage la joc, în etapele viitoare, pe Andrei Burlacu, atacantul adus de la CSU Craiova, deși acesta n-a mai disputat niciun meci oficial de un an

Sărbătoare importantă în data de 10

Angajaţii companiei Google care înainte de pandemie lucrau de acasă ar putea primi salarii diferite dacă vor opta pentru trecerea permanentă la munca remote. Acesta este un experiment făcut din ce în ce mai des în Silicon Valley, locul care

Institutul de geologie al SUA a anunțat că miercuri, la ora 17.46 (joi, 1.46 ora locală) a avut loc un seism cu magnitudinea 7,2 în apropierea coastelor filipineze, fiind lansată și o alertă de tsunami, informează Reuters şi Xinhua, citate de

RAPID - FCSB. Alexandru Albu (27 de ani) e unul dintre jucătorii cei mai importanți ai Rapidului. Înainte să se pregătească pentru derby-ul cu FCSB, el jucase doar în ligile mici și prin cartier, ca amator. Rapid - FCSB e programat

Acţionarii Electrica au aprobat înfiinţarea unei filiale care va dez­volta şi opera capacităţi de gene­rare a energiei electrice din surse rege­ne­rabile, denumită Electrica Producţie

Dinamo și CS Mioveni închid etapa cu numărul #5 din Liga

Horoscop miercuri, 11 august. Iată ce ne rezervă astrele într-o de zi de nota 10... care poate fi extrem de norocoasă pentru o

Israelul a intensificat restricțiile și a extins utilizarea certificatului verde de vaccinare la cea mai mare parte a vieții publice, în contextul în care numărul infecțiilor cu Covid este în creștere, relatează Agerpres, care citează DPA.

Temperaturile vor fi ridicate, joi, în Capitală, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 32 - 33 de grade