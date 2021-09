Recep Erdogan va avea o întrevedere cu Joe Biden, cu ocazia summitului G20 29.09.2021

29.09.2021 Recep Erdogan va avea o întrevedere cu Joe Biden, cu ocazia summitului G20 Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său american, Joseph Biden, cu ocazia summitului Grupului ţărilor dezvoltate şi emergente (G20),



Recep Erdogan va avea o întrevedere cu Joe Biden, cu ocazia summitului G20

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său american, Joseph Biden, cu ocazia summitului Grupului ţărilor dezvoltate şi emergente (G20), informează...

Recep Erdogan va avea o întrevedere cu Joe Biden, cu ocazia summitului G20

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Astra Giurgiu și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în primul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look

Sezonul incendiilor cauzate de sursele de încălzire este în toi. Numai că uneori nu doar neglijența, ci și inconștiența poate provoca tragedii. Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital ars pe mâini și față […] The post Un bărbat din

În urmă cu ceva timp, CRBL și-a luat familia și s-a mutat în Spania, în speranța că va face carieră muzicală peste hotare. Dacă până acum au venit destul de des în România, din luna septembrie, artistul, soția și fetița lor s-au mutat

85 de aparate, destinate îngrijirii pacienţilor, care au nevoie de oxigen suplimentar, au ajuns în spitalele din Timişoara implicate în lupta împotriva COVID 19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus

Sepsi joacă azi acasă cu Hermannstadt, de la 17:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi aici programul etapei #10 din Liga 1 SEPSI - HERMANNSTADT » liveTEXT de la 17:00 Click

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a

Marea Neagră „poate deveni o mică Mare a Nordului”, întrucât există aici zăcăminte de gaze de peste 200 de miliarde de metri cubi, însă pentru atragerea investitorilor „cheia este o taxare

România a avut şi în 2019 cea mai mică pondere a veni­tu­rilor fiscale în PIB din Uni­u­nea Europeană. Astfel, sta­tul a colectat la bugetul de stat venituri în valoare de 26,8% din PIB, faţă de o medie europeană de peste 40% din PIB,

Ca orice om de afaceri care se respectă, Simona Halep (loc 2 WTA) își diversifică investițiile. Cu o avere de peste 31 de milioane de euro din tenis, Halep vrea să scoată un produs de calitate, după modelul brevetat de alte vedete la nivel

Preşedintele în funcţie al SUA, Donald Trump, a anunţat, vineri seară, că va apela la toate procedurile juridice de contestare a rezultatelor în statele decisive pentru rezultatul scrutinului

Dacă adevărul este prima victimă într-un război, transparenţa a pierit prima în lupta împotriva Covid-19, lipsa de control şi supervizare urmând

FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, a remizat azi cu ASU Poli Timișoara, 0-0, în etapa a 11-a (Rezultatele etapei + clasament). La ieșirea de la vestiare, juveții au purtat tricouri speciale. Fotbaliștii pregătiți de Dan Vasilică au

Pentru prima dată în istoria SUA, această ţară va avea o femeie vicepreşedinte, pe Kamala Harris, în vârstă de 56 de ani, care va fi de asemenea prima persoană de culoare în această funcţie, scrie AFP. La puţin timp după anunţul presei

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort de pompierii care au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă din localitatea Drăgoești,

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafia, a spus, vineri, că în România funcționează o legislație învechită, care nu oferă cetățenilor decât un acces limitat la serviciile de sănătate, propunând

O petrecere desfăşurată într-un cadru privat a fost întreruptă de poliţişti, într-o comună din Olt, 10 dintre invitaţi fiind sancţionaţi cu

Peste 12 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Europa, potrivit unui bilanţ realizat de AFP pe baza cifrelor oferite de autorităţi. Astfel, Europa devine cea mai

Companiile din Germania vor putea utiliza aşa-numitul Nutri-Score din această săptămână deşi acesta a stârnit controverse o vreme şi a fost criticat de unele state membre, scrie

Alegerile legislative din 3 noiembrie din SUA au provocat multe tensiuni, sunt încă disputate de una dintre tabere, dar au avut și o concluzie foarte clară: femeile din ambele partide au obținut o victorie importantă, scrie NBC News. Până acum,

Două echipe într-un meci de fotbal-patinaj la Salt Lake City, Utah. Spre final, jucătorii de-abia se mai vedeau în ninsoarea abundentă. Sporting Kansas City a învins cu 2-0 pe terenul lui Real Salt Lake. În unele regiuni ale Statelor Unite, e deja