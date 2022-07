Real Madrid - Juventus 2-0 » Echipa lui Carlo Ancelotti a încheiat turneul american cu o victorie! Următorul hop, Supercupa Europei 31.07.2022

31.07.2022 Real Madrid - Juventus 2-0 » Echipa lui Carlo Ancelotti a încheiat turneul american cu o victorie! Următorul hop, Supercupa Europei Real Madrid a învins-o pe Juventus, 2-0, în ultimul meci amical din turneul de pregătire din SUA. Este unica victorie a trupei blanco în cele 3 meciuri disputate în State. La rândul ei, echipa din Italia încheie turneul cu un singur succes. Pe



Real Madrid a învins-o pe Juventus, 2-0, în ultimul meci amical din turneul de pregătire din SUA. Este unica victorie a trupei blanco în cele 3 meciuri disputate în State. La rândul ei, echipa din Italia încheie turneul cu un singur succes. Pe Real Madrid o despart 11 zile de următorul meci cu un trofeu oficial pe masă. Pe 10 august, campioana Spaniei și a Europei va da piept cu Eintracht Frankfurt, câștigătoarea Europa League, în Supercupa continentală. ...

