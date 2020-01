Real Madrid, calificare triumfală în finala Super Cupei Spaniei! 09.01.2020

09.01.2020 Real Madrid, calificare triumfală în finala Super Cupei Spaniei! Real Madrid este prima semifinalistă a acestei ediții a Super Cupei Spaniei. La turneul în patru care se dispută în această perioadă în Arabia Saudită, „galacticii” au trecut clar în prima semifinală de Valencia, scor 3-1. Biletul Zilei »



Real Madrid, calificare triumfală în finala Super Cupei Spaniei!

Real Madrid este prima semifinalistă a acestei ediții a Super Cupei Spaniei. La turneul în patru care se dispută în această perioadă în Arabia Saudită, „galacticii” au trecut clar în prima semifinală de Valencia, scor 3-1. Biletul Zilei » Suntem de neoprit » Setați pe „verde” în această săptămână! Echipa lu Zidane a confirmat forma […] The post Real Madrid, calificare triumfală în finala Super Cupei Spaniei! appeared first on Cancan.ro.

Real Madrid, calificare triumfală în finala Super Cupei Spaniei!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UPC România şi-a notificat clienţii că va majora preţurile abonamentelor de televiziune şi internet, de la 1 mai, la numai şase luni de la ultima scumpire. Compania se alătură altor doi giganţi telecom care au anunţat scumpiri, în urma

Un mare lanţ de restaurante fast-food a anunţat că, din aprilie, renunţă definitiv la paiele din plastic şi va folosi, în schimb, paie din

Nouă pui de câine au fost închişi în doi saci de rafie şi aruncaţi sub podul peste râul Mureş. Animalele erau înfometate şi slăbite, iar dacă nu ar fi fost găsite la timp, însă au fost salvate la timp de un

Partidul Puterii Umaniste (PPU), controlat de Dan Voiculescu, va avea reprezentant în Biroul Electoral Central (BEC), deşi nu candidează la alegerile europarlamentare. În schimb, PMP, partid parlamentar, poate trimite un om în BEC doar dacă are

Prima rectificare bugetară este planificată în iulie şi va viza, printre altele, veniturile în scădere ale unor comunităţi locale faţă de cele previzionate, a explicat, luni, ministrul Finanţelor

În timp ce 5 milioane de români trăiesc de pe o zi pe alta, 2,2 milioane de tone de mâncare se aruncă la gunoi în fiecare an. Este şi motivul pentru care autorităţile au încercat în ultimii trei ani

Senatorii au adoptat luni proiectul iniţiat de parlamentarii social-democraţi Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae privind statutul Băncii Naţionale a României, care vizează modificarea politicii BNR

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a apreciat luni, la dezbaterile pe moţiunea simplă pe Transporturi, că TAROM are acum cel mai performant Consiliu de Administraţie, schimbarea recentă a managementului

Un grup de preoţi catolici din Polonia au anunţat pe o reţea de socializare că au ars în public în acest weekend volume din celebrele serii fantastice ''Harry Potter'' şi ''Twilight'', pe care le

FC Botoșani a pierdut meciul de pe teren propriu cu Dunărea Călărași, scor 1-2 (Buș 7 / Iancu 33, Ammari 57). Liviu Ciobotariu și-a muștruluit jucătorii la final și a avertizat în privința luptei pentru evitarea

Adrian Florea, șeful departamentului Fotbal de la Gazetă și jurnalist cu peste 20 de ani experiență în presa de sport, analizează pentru cititorii GSP.ro evenimentele din etapa a 3-a a play-off-ului. 10.

Actrița Bianca Brad a anunțat că a devenit instructor de pilates. Vedeta a făcut cursuri în acest sens și a obținut certificat. "E 1 aprilie, dar nu e păcăleală!!! ? - de ieri, 31 Martie 2019, sunt deținătoarea certificatului de Instructor de

Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Prăjeni, județul Botoșani, a fost internat sâmbătă seară la Urgențe, după ce vărul său i-a crăpat capul cu levierul. Atacatorul, un bărbat în vârstă de 57 de ani, i-a crăpat capul vărului său

Parlamentarii britanici încearcă din nou să găsească o alternativă la acordul de Brexit. Ei urmează să aleagă dintr-un al doilea set de opțiuni, după ce parlamentarii nu au reuşit să susţină niciuna dintre opţiunile alternative prezentate

În ediția de luni, 1 aprilie, Mihai Morar nu a mai fost prezent în platoul emisiunii pe care o moderează la Antena Stars. Locul său a fost luat de o cunoscută actriță. Luni, la cârma emisiunii "Răi da' buni", de la Antena Stars, nu s-a mai

Un club de noapte din Caracal a fost scena unui scandal de proporții duminică dimineață. Mai mulți membri ai clanului Cimino, din Craiova, au atacat agenții de pază ai clubului, cu care s-au luat la bătaie. Trei persoane au fost rănite, iar

Restaurantul unui hotel de lux din Tokyo oferă, începând de ieri, un hamburger de 100.000 de yeni (800 de euro) pentru a celebra urcarea pe tron a unui nou împărat, la începutul lunii

La aproape trei ani de la finalizarea investiţiei, heliportul de la Jibou este sub lacăt, după ce proiectul nu a fost prevăzut cu pistă care să permită aterizarea, respectiv decolarea elicopterului

Fondul Suveran al Chinei (China Investment Corpo­ration) are în plan vânzarea depozitelor Logicor din Ro­mâ­nia, potrivit unor date din piaţă, într-o tranzacţie esti­mată la circa 30 mil.

Salariul mediu net în Capitală a ajuns la 3.483 de lei net în 2018, în creştere cu 6,5 % faţă de anul anterior şi cu 90% mai mare faţă de anul 2008, arată datele centralizate de ZF pe baza informaţiilor de la Institutul Naţional de