Reacţia şefei TVR după ce membri ai CA i-au cerut demisia 20.06.2020

20.06.2020 Reacţia şefei TVR după ce membri ai CA i-au cerut demisia Doina Gradea, preşedinte - director general al TVR, le răspunde membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune care i-au solicitat demisia, că în mandatul actualului CA „au fost făcute cele mai mari investiţii în



Reacţia şefei TVR după ce membri ai CA i-au cerut demisia

Doina Gradea, preşedinte - director general al TVR, le răspunde membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune care i-au solicitat demisia, că în mandatul actualului CA „au fost făcute cele mai mari investiţii în TVR“.

Reacţia şefei TVR după ce membri ai CA i-au cerut demisia

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA şi favorită nr. 8, a cucerit, ieri, titlul turneului de Mare Șelm de la

Antrenorul italian Cristiano Bergodi şi-a prelungit contractul cu FC Voluntari pe încă un sezon, a anunţat, vineri, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook. Bergodi a preluat-o pe FC Voluntari în

Irina Tănase l-a vizitat iar, duminică, la penitenciarul Rahova pe iubitul său Liviu Dragnea. Ea a mai fost și zilele trecute să îl vadă pe fostul lider PSD, însoțită fiind de fiul acestuia, Valentin

Duminică, în jurul orei 10:00 s-a produs un accident de muncă în cadrul companiei Wise - o binecunoscută firmă de producţie de pavaje şi ţigle dintr-o localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, Căzăneşti, cu lanţuri de

Patru persoane au ajuns în ultimele zile în atenţia medicilor de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi cu valori foarte ridicate ale potasiului în organism, după ce au consumat

În calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului ECOFIN, ministrul Teodorovici a prezentat la reuniunea ministrilor de Finanţe G20 de la Fukuoka, Japonia, poziţia UE privind finanţarea în domeniul dezvoltării şi investiţiile în

Gabriela Cristea a născut în urmă cu aproape trei luni cel de-al doilea copil, o fetiță perfect sănătoasă, ce poartă un nume de floare, Iris. Vedeta a acumulat câteva kilograme pe perioada sarcinii, însă nu și-a făcut griji pentru asta, tot

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis atenţionări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Hunedoara, Arad şi Timiş, valabile până luni dimineaţa. Citește mai

Volkhard Steude, concertmaestrul Filarmonicii din Viena, şi pianista Cătălina Butcaru revin la Bucureşti, pe scena Ateneului Român, cu un recital cu sonate de Mozart, Schumann şi Grieg, ce va avea loc pe 12 iunie 2019, de la ora

Ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga a făcut o remarcă inteligenţă/ciudată/cinică referitoare la relaţia dintre cursul de schimb euro/forint şi petrecerea de către unguri a concediilor în străinătate. Ideea este că aceştia nu trebuie

Remus Borza, cunoscut pentru rezultatul de la Hidroelectrica pe care a scăpat-o de contractele păguboase cu „băieţii deştepţi din energie” împingând-o în insolvenţă, a fost demis din poziţia de consilier economic al premierului Viorica

O imagine care implică un nivel ridicat de spirit de observaţie, dar şi de IQ, face furori printre studenţii Universităţilor din străinătate. Galeria Foto. Citește mai

Fotografia în care Donald Trump şi Emmanuel Macron plantează un stejar în grădina Casei Albe a simbolizat prietenia afişată de cei doi lideri, însă relaţiile între cei doi s-au tensionat de atunci, iar arborele s-a uscat, relatează

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până luni la miezul nopţii, în 14 bazine hidrografice şi

Guvernul Dăncilă are trei miniștri noi, doi dintre ei în poziții cheie. Unul dintre este Ana Birchall (foto), la Justiție, demnitar care s-a făcut remarcat pentru urgența și profesionalismul cu care s-a ocupat de aducerea în țară, din

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Nu are nicio limită atunci când vine vorba de show! Oricine a fost la vreun concert de-al ei poate spune că Jennifer Lopez este o artistă completă şi că show-urile sale sunt de-a dreptul incendiare! Iar startul turneului „It’s My Party”,

Viorica Dăncilă susţine că numeroasele greşeli de exprimare, de pronunţie şi chiar de citire au fost cauzate de faptul că a fost nevoită să exprime idei cu „care nu era confortabilă”. Citește mai

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni la Smart TV la Marius Tucă Show că nu va abroga OUG 114, dar vor exista modificări, acolo unde lucrurile nu sunt flexibile, în urma discuţiilor cu factorii

CFR Cluj s-a reunit deja pentru noul sezon, iar marți, 11 iunie, va pleca într-un cantonament în Austria, în localitatea Windischgarsten, până pe data de 30 iunie. Campioana României va disputa cinci meciuri