Reacţia lui Iohannis la şedinţa PNL: Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie 04.08.2018

04.08.2018 Reacţia lui Iohannis la şedinţa PNL: Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că situaţia din România este fără precedent şi acuză Poliţia Română că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva



Reacţia lui Iohannis la şedinţa PNL: Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că situaţia din România este fără precedent şi acuză Poliţia Română că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva PSD.

Reacţia lui Iohannis la şedinţa PNL: Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul ministru al Educaţiei, senatorul PSD, Liviu Pop, a făcut vineri un sondaj pe pagina sa de Facebook prin care întreba lumea dacă preşedintele României Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu. La doar trei ore de la postare, răspunsul a

Promoţia Superbet dedicată Mondialului are deja zeci de câştigători! Şi mai sunt Superpremii pe care le poţi câştiga şi tu chiar în acest weekend! Acordăm în fiecare zi de luni până sâmbătă câte un Supertelefon şi în fiecare

Antena 1 începe înscrierile pentru ”Ultimul Trib”, noul reality show care combină abilitățile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de

Finlandezii ocupa primele pozitii nu doar in raportul ONU privind fericirea in lume, dar si in alte asemenea clasamente si studii. De ce? Conform numeroaselor analize elaborate, finlandezii traiesc in

Premierul rus Dmitry Medvedev a semnat o decizie ce prevede taxe vamale suplimentare de 25-40% la unele importuri din SUA, ca răspuns la impunerea de către Washington a unor tarife vamale, a anunţat vineri

CFR Călători recomandă pentru călătoria cu trenul în întreaga Europă, oferta Interrail Global Pass care, în perioada 06 – 15 iulie 2018, vine cu o reducere suplimentară de 15%. Oferta promoţională cu

Ciclismul este una dintre activitatile cele mai practice in mediul urban, atragand multi adepti din intreaga lume. In prezent, foarte multe orase din Romania dar si din Europa beneficiaza de un numar mare de ciclisti,

Perechea româno-belgiană Monica Niculescu/Kirsten Flipkens, cap de serie numărul 13, s-a calificat, miercuri, în sferturile turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului,

Parlamentul European a respins, joi, controversata reformă privind drepturile de autor în Uniunea Europeană, un text susţinut puternic de creatori, artişti, editori de presă, dar căruia i se opuneau giganţi ai

Didier Deschamps, 49 de ani, selecționerul Franței, a tras concluziile după victoria simplă cu Uruguay din sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Antrenorulul a găsit însă și un motiv de îngrijoarare: lipsa de experiență.

Oana Zăvoranu a rememorat un episod din copilărie pe care nu-l va uita niciodată. Și-a amintit cum marea actriță Tamara Buciuceanu-Botez a pus-o la punct după ce Oana își făcuse un obciei din a-i fura cireșele. Citește mai

Liviu Pop, fostul ministru al Educaţiei, face încă o gafă. Acesta a făcut pe pagina sa de Facebook un sondaj în care întreba internauţii dacă preşedintele trebuie suspendat sau nu. Citește mai

În această seară, de la ora 21.00, „Jocuri de Putere” transmite "REVOLUŢIA URBANĂ" în direct din Piaţa Unirii din Cluj. Citește mai

Câteva zeci de protestatari au blocat, vineri seară, o trecere de pietoni din Piaţa Victoriei. Ei s-au aşezat pe jos în faţa Muzeului de Istorie, blocând traficul pe Şoseaua Kiseleff în zona Guvernului. Jandarmii încearcă să-i convingă pe

Un poliţist de frontieră a fost lovit cu maşina de un contrabandist de ţigări, care voia să evite un control. Poliţistul a ajuns de urgenţă la spital. Autoturismul a fost găsit incendiat şi abandonat pe un drum forestier, în interior fiind

O tânără din Slovacia a fost rănită, vineri seara, în Masivul Retezat, pentru salvarea ei fiind nevoie de intervenția unui elicopter cu troliu. Salvamontiștii din Hunedoara spun că fata a alunecat, speriată că a început furtuna pe munte, și

Salata de vinete şi ardeii copţi sunt unele dintre cele mai populare feluri de mâncare ale verii. Citește mai

Trei funcţionari din Primăria Petroşani au fost trimişi în judecată într-un dosar de corupţie prin care ar fi prejudiciat statul român cu aproape un milion de lei. În procesul judecat a Tribunalul Hunedoara, o asociaţie composesorală le cere

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacaş, a fost înlocuit din funcţie, iar în locul acestuia a fost numită Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica

Portarul belgian Thibaut Courtois a salvat pe final o minge trimisă de Neymar ce putea aduce egalarea și prelungirile în Brazilia - Belgia, care până la urmă s-a încheiat 2-1 pentru europeni. Ei merg în