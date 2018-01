Reacția Simonei Halep după ce a ajuns în finala de la Shenzen » Ce zice despre un posibil duel cu Sharapova 05.01.2018

05.01.2018 Reacția Simonei Halep după ce a ajuns în finala de la Shenzen » Ce zice despre un posibil duel cu Sharapova Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în finala turneului de la Shenzen, China, după ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. (Detalii aici) După meci, pe teren, Simona a vorbit despre finala de sâmbătă, unde poate da



Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în finala turneului de la Shenzen, China, după ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. (Detalii aici) După meci, pe teren, Simona a vorbit despre finala de sâmbătă, unde poate da peste Maria Sharapova sau peste Katerina Siniakova, cea care a învins-o în finala de anul trecut. "A fost un meci greu, Irina este o jucătoare puternică. ...

