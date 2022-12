RBC, cel mai mare integrator IT pentru retail şi banking: Fullscreen Digital este cea de-a treia achiziţie a noastră din ultimii doi ani şi ne uităm în continuare după noi tranzacţii. La nivel de grup, RBC estimează că va încheia anul 2022 cu a 19.12.2022

Romanian Business Consult (RBC), cel mai mare integrator de soluţii IT pentru industriile de retail şi banking din România, cu afaceri de peste 50 milioane euro în 2021, are în continuare ca strategie de creştere achiziţia de companii prin care să îşi completeze oferta de soluţii şi servicii IT, în paralel cu diversificarea propriului portofoliu de produse IT astfel încât să devină un furnizor complet de soluţii IT.

RBC, cel mai mare integrator IT pentru retail şi banking: Fullscreen Digital este cea de-a treia achiziţie a noastră din ultimii doi ani şi ne uităm în continuare după noi tranzacţii. La nivel de grup, RBC estimează că va încheia anul 2022 cu afaceri de peste 60 milioane de euro

Un puternic seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs, vineri, în largul insulei Java, din Indonezia, şi a făcut să se clatine clădirile înalte din capitala ţării,

Srdjan Djokovic a reacţionat prompt după procesul pierdut de fiul său, Novak. Tatăl sportivului, Srdjan, a exagerat din nou şi a comparat decizia judecătorilor cu o tentativă de

Așadar, campionului ATP i s-a anulat a doua oară viza de intrare în Australia, de data asta definitiv, fără cale de atac. Decizia a luat-o o instanță federală formată din 3 judecători, care au hotărât la fel, unanimitate, deși s-au aflat în

Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur se bucură de mersul direct al lui Uranus prin zodia lor, după o perioadă […] The post

Rin Grand Hotel, hotelul din sudul Bucureştiului, de lângă târgul de maşini Vitan, care stârnea controverse peste controverse la lansarea din 2017, când era anunţat ca „cel mai mare hotel din Europa“, s-a închis pentru turişti şi va fi

Casa Sotheby's a anunţat luni că va scoate la licitaţie un diamant negru „Enigma” de 555,55 de carate. Experţii estimează că preţul său de vânzare ar putea atinge între 3 şi 5 milioane de lire sterline (3,5 - 5,9 milioane de

„Puiul fericit“, „Fragedo“, „Cocorico“ sau „Bun de tot“ se găsesc în cantităţi tot mai mici pe rafturile unor magazine mari de unde îşi fac cumpărăturile majoritatea orăşenilor, deşi România produce peste 90% din necesarul de

O adolescenta în vârstă de 15 ani, a recurs la un gest extrem din cauza unei medii mici obținute, care ar fi dus-o în situație de corigență. Fata a sărit de pe pervazul ferestei de la etajul întâi al Liceului Tehnologic nr. 2, din Târgu

TCI Fund Management, al miliardarului britanic Chris Hohn, a obţinut câştiguri de 9,5 miliarde de dolari pentru clienţi anul trecut, clasându-se pe locul întâi în topul celor mai mari fonduri de hedging la nivel global, realizat în funcţie de

România a ajuns la 1.911.546 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit bilanțului transmis ieri, 17 ianuarie, de autorități. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri și numărul

Cele mai bune ponturi din fotbalul internațional oferite de Sebastian Culea și Alberto

Au fost făcute publice primele imagini cu cu proiectul pasajului rutier suspendat, care va fi construit pe Valea Prahovei, pe DN1, la intersecția cu DN73A, între Predeal și Râșnov. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 132,5 milioane de

Sprijinul de stat pentru investiţiile în procesarea produselor agricole ar putea fi majorat la 15 milioane euro, de la 2,5 milioane de euro în prezent. Acesta face parte din Plan Naţional Strategic (PNS), anunță ministrul Agriculturii şi

Pandemia a sporit afacerile din domeniul serviciilor profesionale de curăţenie pentru retail, pe fondul măsurilor de protecţie luate de companii pentru clienţi şi

O femeie din Iași a murit infectată cu tulpina Omicron. Aceasta nu era vaccinată, avea comorbidități și era în vârstă. Luni, 17 ianuarie 2022, o femeie din Iași, în vârstă de 75 de ani, infectată […] The post A fost înregistrat

Poliţist! răcneşte puştiul, iţindu-se de după cracul boţit al pantalonului tatei, dar ţinându-se în continuare cu amândouă mâinile de piciorul protectorului

Cuza Vodă, strada cu cele mai vechi case din municipiul Buzău, ar putea avea o nouă faţă în următorii ani. Primarul Constantin Toma a anunţat că municipalitatea a demarat procedurile pentru atragerea de fonduri europene în vederea reabilitării

În ianuarie 2021 intra în vigoare Legea 181 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, pe scurt Legea compostului, după ce fusese votată de Parlament în vara anului

Cu o producţie anuală de 90.000 de tone de castraveţi, România se află pe locul al şaselea în Uniunea Europeană, un top condus de Spania, arată datele Eurostat. Mai mult, România se află înaintea Germaniei şi Italiei, care au producţii cu

Dacă te confrunți cu problema pierderii dinților, cea mai bună soluție este reprezentată de un implant dentar. Este vorba despre un dispozitiv sub formă de șurub, fabricat din titan de înaltă puritate, biocompatibil cu organismul uman. Acesta