Răzvan Marin scapă din criză fără griji! Decizia luată de Ajax 31.03.2020

31.03.2020 Răzvan Marin scapă din criză fără griji! Decizia luată de Ajax Ajax, clubul olandez la care joacă mijlocașul Răzvan Marin, a decis să nu taie salariile jucătorilor. „Are resurse pentru a-și respecta obligațiile față de jucători”, anunță De Telegraaf Răzvan Marin trece prin clipe grele la Amsterdam.



Răzvan Marin scapă din criză fără griji! Decizia luată de Ajax

Ajax, clubul olandez la care joacă mijlocașul Răzvan Marin, a decis să nu taie salariile jucătorilor. „Are resurse pentru a-și respecta obligațiile față de jucători”, anunță De Telegraaf Răzvan Marin trece prin clipe grele la Amsterdam. Cariera sa e în ușoară derivă. Joacă tot mai puțin la Ajax, are o medie de 47,5 minute pe meci, puțin mai mult de o repriză, iar cota sa a scăzut cu 3,5 milioane de euro la primul sezon printre „lăncieri". Nu e bine deloc. ...

Răzvan Marin scapă din criză fără griji! Decizia luată de Ajax

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Platforma locală de inovaţie dedicată domeniului de real-estate PropTech va organiza în perioada 12-13 aprilie 2019, la Bucureşti, un hackathon de real-estate, având ca temă principală transformarea digitală în cadrul unor segmente ale

După ce a eliminat deținătoarea trofeului, Real Madrid, din Champions League, Ajax Amsterdam a pus gând rău și campioanei Italiei, Juventus Torino. Chiar dacă pleacă cu șansa a doua la calificare în această dublă manșă din sferturile de

Herlind Kasner, mama cancelarului Angela Merkel, a murit probabil la începutul lui aprilie la vârsta de 90 de ani, potrivit cotidianului Bild şi revistei

Laurenţiu Ilie, un antreprenor român care în urmă cu mai puţin de un an a deschis primul magazin sub brandul Kitchen Shop pe piaţa din Ungaria, la Budapesta, estimează că într-un an, maximum doi, această unitate va înregistra afaceri de 3-4

Preşedintele Klaus Iohannis, a declarat miercuri, la Bruxelles, că oferă o foarte mare deschidere pentru partidele politice în privinţa consultărilor pe teme de justiţie, subliniind că i se pare ciudat însă că unele partide refuză „o

În aprilie 2017, oamenii de ştiinţă au utilizat o reţea globală de telescoape pentru a realiza prima fotografie a unei găuri negre, potrivit unui anunţ făcut de cercetătorii de la National Science

Iuliana Luciu a fost concurentă la Asia Express și a făcut, acum, dezvăluiri înainte de finala reality-show-ului. Sora mai cunoscutei Nicolata Luciu a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena Stars că este alături cu sufletul de cele trei

UEFA ar putea decide excluderea clubului AC Milan din cupele europene în sezonul viitor! Forul european susține că italienii au încălcat regulile de fair play financiar. Citește mai

Dirijorul Christian Badea și violonistul Daniel Podlovschi, pentru prima oară împreună pe o scenă de concert Joi, 11 și vineri, 12 aprilie 2019, în Sala mare a Ateneului Român, de la ora

Șeful Direcției Antifraudă din ANAF a fost demis de Viorica Dăncilă. În locul lui Virgil Pîrvulescu a fost numit Daniel Tudor, care a mai deținut această funcție în mandatul de premier al lui

Magistraţii Tribunalului Olt au respins, joi, solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a Alinei Gheoghe, iubita poliţistului SCCO, acuzată că l-ar fi împuşcat intenţionat în cap pe acesta, scrie

Angajaţii Amazon ascultă conversaţiile dintre utilizatori şi asistentul digital Alexa, scopul lor fiind de a ajuta la îmbunătăţirea răspunsurilor sale la

După modelul Ambasadei Suediei, reprezentanța diplomatică a Olandei lansează un mesaj ce poate fi interpretat ca o fină ironie la adresa lui Justiției Tudorel Toader Citește mai

Accident spectaculos pe DN1, in Prahova. La km 6 o semiremorca s-a desprins de capul tractor și a lovit 3 autoturisme parcate în zona unei benzinării. Din primele verificări, ansamblul cap tractor cu semiremorca se deplasa pe sensul Brașov –

Duyen, o tânără de 31 de ani din Vietnam, şi-a distrus căsnicia de 10 ani după ce i-a trimis un selfie banal soţului ei. Galeria Foto. Citește mai

În perioada 11 – 12 aprilie 2019, sub preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene, a avut loc, la Bucureşti, reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu Politica

PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, poate fi campioană în acest week-end, duminică, dacă învinge în deplasarea de la Larisa. Pentru Răzvan Lucescu, ar fi primul titlu ca antrenor. Acesta poate fi week-end-ul triumfului.

La câteva zile după ce a semnat, oficial, cu Ajax Amsterdam, grupare la care va ajunge din vară, mijlocaşul de 22 de ani a punctat cu o execuţie genială în campionatul

Peste 26.700 de persoane au semnat o petiţie ca gaura neagră fotografiată de oamenii de ştiinţă, imagine dată publicităţii pe 10 aprilie, să fie botezată Chris Cornell, după numele regretatului solist al trupelor Soundgarden şi

Bruno Genesio (52 de ani) a anunțat oficial că va părăsi Olympique Lyon la finalul sezonului. Favorit să îl înlocuiască este Jose Mourinho, 56 de ani. Tehnicianul francez a luat decizia după eșecul suferit vineri seară