Răzvan Marin e netransferabil! Sampdoria l-a cerut împrumut, dar Empoli a refuzat 03.01.2023

03.01.2023 Răzvan Marin e netransferabil! Sampdoria l-a cerut împrumut, dar Empoli a refuzat Răzvan Marin (26 de ani) este considerat indispensabil de Empoli, care n-a acceptat să-l dea la Sampdoria. În plus, trebuia să fie și Cagliari de acord cu mutarea. N-a fost un an prea reușit pentru Răzvan Marin, ce a retrogradat cu Cagliari, dar



Răzvan Marin e netransferabil! Sampdoria l-a cerut împrumut, dar Empoli a refuzat

Răzvan Marin (26 de ani) este considerat indispensabil de Empoli, care n-a acceptat să-l dea la Sampdoria. În plus, trebuia să fie și Cagliari de acord cu mutarea. N-a fost un an prea reușit pentru Răzvan Marin, ce a retrogradat cu Cagliari, dar nu a mers în Serie B, prinzând un transfer la Empoli. O echipă de a doua jumătate a clasamentului, unde are garantat postul de titular, chiar dacă n-a rupt gura târgului. ...

Răzvan Marin e netransferabil! Sampdoria l-a cerut împrumut, dar Empoli a refuzat

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Garabet Ibrăileanu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi publicişti ai literaturii române, a fost un om plin de ciudăţenii. El nu dormea nopţile, avea fobie de foc şi nutrea o frică aproape patologică de

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, sociologul Vasile Dîncu, a declarat duminică, 30 ianuarie, la Prima TV, că partidul AUR, aflat pe locul doi în cel mai recent sondaj de opinie, are o creştere conjucturală. În contextul în care AUR a

Românii au virat la fondurile de pensii Pilon II aproape 10 miliarde de lei în 2021, informează Ziarul

Andreea Marin are curaj! Într-o lume în care majoritatea vedetelor, influencerilor, dar și oamenii obișnuiți folosesc filtre pentru a-și armoniza sau a-și pune în evidență trăsăturile, iată că vedeta a decis să se afișeze fără

Autorităţile din judeţul Prahova au emis, duminică după-amiază, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenţa unei ursoaice cu pui în apropierea Castelului Peleş. O ambulanţă SMURD a fost trimisă în

Celebrul actor Florin Piersic a împlinit joi, 27 ianuarie, venerabila vârstă de 86 de ani. Chiar dacă este unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi artişti din România, câştigurile nu sunt pe măsura talentului şi muncii sale pe care a depus-o

Aproape 100.000 de persoane au trecut prin punctele de frontieră în ultimele 24 de ore, a anunţat Poliţia de

Forty Management, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte mixte şi regenerare urbană din România, condus de Lucian Azoiţei, estimează pentru 2022 o cifră de afaceri de 397 milioane lei şi un profit net de 188 milioane lei,

Trei persoane rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, în urma unui accident rutier care a avut loc în municipiul Sibiu, a anunţat

Ana Bogdan, 29 de ani, a câștigat turneul ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franţa), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Duminică, ea a învins-o în finală pe rusoaica Ana Blinkova (23 de ani, 157 WTA), cu 7-5, 6-3. Pentru Ana Bogdan

Trei înalți oficiali din domeniul securității, care susțin „valorile tradiționale”, glorifică trecutul sovietic și consideră că Occidentul este un inamic, sunt cei mai importanți consilieri ai președintelui Vladimir Putin,

Anunţul a fost făcut luni, 31 ianuarie, de ministrul grec al sănătăţii, Thanos Plevris, pentru postul privat de televziune SKAI, relatează EFE, potrivit Agerpres. În toamna trecută, Grecia a impus vaccinarea obligatorie angajaţilor din domeniul

Consumul de nuci ar putea reduce drastic riscul de atac de cord şi de cancer. De asemenea, creşte speranţa de viaţă, scriu cei de la The

Viscolul a afectat mai multe sate din Ţinutul Pădurenilor. Luni dimineaţa, 31 ianuarie, în aşteptarea utilajelor de deszăpezire, un drum judeţean a rămas închis

Ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, vrea renegocierea PNRR pentru a putea fi majorate pensiile, însă PNL respinge această

Lucian Boronea, CEO al agenţiei de turism Accent Travel, spune că din cauza pandemiei a fost nevoit să restructureze circa 40% din forţa de muncă, însă acest lucru nu a reprezentat o provocare în desfăşurarea

Un vânător din Petrila a încercat să scape de căprioara vânată ilegal, pentru a nu fi sancţionat de Poliţie, aruncând-o la

Vremea este una extrem de capricioasă în data de 31

Rafael Nadal (5 ATP, 35 de ani) a cucerit, duminica trecută, al 21-lea titlu de Mare Șlem al carierei, la Australian Open, după o finală cu Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) de peste 5 ore, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5.

Două dispozitive incendiare au explodat, în noaptea de luni spre marţi, la Atena, în faţa domiciliilor unui jurnalist şi unui poliţist, transmite AFP, potrivit Agerpres. Exploziile au provocat doar pagube materiale. Guvernul de la Atena a