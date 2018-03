Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a pierdut primul loc în Grecia 04.03.2018

04.03.2018 Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a pierdut primul loc în Grecia Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a fost învinsă de Asteras Tripolis și poate pierde primul loc în Grecia. Jocul de fotbal Asteras – PAOK, de astăzi, s-a terminat cu scorul 3-2 pentru gazde. ACTUALIZARE 19.01. PAOK



Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a pierdut primul loc în Grecia

Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a fost învinsă de Asteras Tripolis și poate pierde primul loc în Grecia. Jocul de fotbal Asteras – PAOK, de astăzi, s-a terminat cu scorul 3-2 pentru gazde. ACTUALIZARE 19.01. PAOK Salonic a picat pe locul secund în Grecia, cu șase etape rămase de jucat în campionatul elen. […] Post-ul Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a pierdut primul loc în Grecia apare prima dată în Libertatea.ro.

Răzvan Lucescu, înfrângere în prelungiri. PAOK Salonic a pierdut primul loc în Grecia

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Companiile de asigurare le impun service-urilor colaboratoare să acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparaţii. Asta face, practic, aproape imposibilă reparea maşinilor cu piese originale, spun

„Plăteşte cât arunci” şi „Răspunderea extinsă a producătorului” sunt cele două noi instrumente ce ar urma să fie incluse în legislaţia naţională referitoare la

Preşedintele federaţiei sindicale Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat, luni, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că veniturile ar putea scădea în spitalele mono-profil, respectiv pentru secţia de psihiatrie, TBC şi boli

CFR Cluj întâlnește astăzi Concordia Chiajna și caută să revină pe primul loc. A cedat fotoliul de lider sâmbătă, când FCSB s-a impus la Mediaș. La Cluj ninge destul de puternic. Terenul este acoperit cu zăpadă.

Florin Gardoș (29 de ani) este aproape de un transfer surprinzător în Ungaria, la Ferencvaros. Florin Gardoș negociază în aceste momente cu Ferenvaros, liderul din Ungaria, anunță cei de la Goal.com. Gardoș nu a mai evoluat la

Gael Monfils (31 ani, 43 ATP) și-a schimbat look-ul înaintea turneului ATP Quito, Ecuador. "Să fiu sincer, m-am hotărât cu o zi înainte să vin în Ecuador. Am fost să îmi aranjez dreadurile, dar discutând cu

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a reacţionat după ce proiectul de modificare legislativă, prin care se pune taxă pe borcane şi recipiente de sticlă, a fost pus în dezbatere publică şi a spus că, deocamdată, este doar un proiect şi

Adelina Pestriţu se mărită şi a dat declaraţii în premieră despre nuntă bebeluş şi toate momentele fericite dar şi mai puţin fericite din viaţa ei. Vedeta a povestit că a fost cerută de soţie într-un cadru romantic, dar şi când va avea

Un român, stabilit în Germania din 1987, a anunţat că intenţionează să-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent şi poartă numele profetului Moise, intenţia lui declarată fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin

Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Citește mai

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 6 februarie 2018. Citește mai

Acţiunile globale consemnează scăderi nemaiîntâlnite după anul 2016, indicii pieţelor din SUA îşi continuă declinul săptămânii trecute, contaminând cotaţiile europene şi asiatice, iar Bitcoin a

Intra pee MAG sa vezi cele mai bine vandute produse, la cele mai bune preturi. Astazi ai frigidere si masini de spalat cu reduceri ca de Black Friday. Nu rata ocazia sa schimbi produsele vechi cu unele noi, accesibile si foarte moderne. Citește mai

Fostul premier Victor Ponta a răspuns acuzaţiilor liderului PSD după ce Liviu Dragnea a spus că nu îi place să converseze cu turnătorii şi şantajaştii. Citește mai

Veterinarii avertizează oamenii cu privire la riscurile potențiale care vin în urma hrănirii animalelor de companie cu carne crudă. Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seară drept o "petardă" acuzaţiile lui Liviu Dragnea la adresa Serviciului de Pază şi Protecţie

O conductă ce alimentează oraşul Zimnicea cu apă potabilă a suferit o avarie, iar localnicii nu au apă de mai bine de 12

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 că Legea vaccinării trebuie să fie o prioritate în prezent şi a susţinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, având

CFR Cluj a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima din 2018. Echipa din Gruia s-a impus

Primăria Capitalei transmite site-urilor de vânzări că tranzacţionarea licenţelor de taxi este ilegală şi se sancţionează conform legii, precizând că vor fi luate măsuri drastice în cazul în care se va constata că există persoane care