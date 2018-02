Răzvan Lucescu, 15 victorii consecutive cu PAOK Salonic. A primit cadoul perfect de ziua lui 18.02.2018

18.02.2018 Răzvan Lucescu, 15 victorii consecutive cu PAOK Salonic. A primit cadoul perfect de ziua lui PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu din vara anului trecut, a învins sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 pe Lamia, chiar în ziua în care tehnicianul român a împlinit 49 de ani. Cu această victorie, PAOK a mai făcut un pas important



Răzvan Lucescu, 15 victorii consecutive cu PAOK Salonic. A primit cadoul perfect de ziua lui

PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu din vara anului trecut, a învins sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 pe Lamia, chiar în ziua în care tehnicianul român a împlinit 49 de ani. Cu această victorie, PAOK a mai făcut un pas important în lupta pentru titlul de campioană a Greciei. Golurile lui PAOK pe terenul […] Post-ul Răzvan Lucescu, 15 victorii consecutive cu PAOK Salonic. A primit cadoul perfect de ziua lui apare prima dată în Libertatea.ro.

Răzvan Lucescu, 15 victorii consecutive cu PAOK Salonic. A primit cadoul perfect de ziua lui

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Jandarmul filmat în timp ce lovea cu pumnul mai mulţi protestatari la mitingul din Capitală, de sâmbăta trecută, este cercetat disciplinar. Căpitanul Răducu Şerban, de la Brigada de intervenţie a Jandarmeriei, este anchetat de şefii săi

Un studiu, publicat în 2017, sugerează că femeile sunt capabile să înţeleagă emoţiile şi ce vrea cel mai bun prieten al omului mai bine decât

Actriţa americană Scarlett Johansson (33 de ani) a fost catalogată ipocrită după ce l-a criticat pe actorul James Franco, acuzat de hărţuire sexuală, însă în trecut i-a luat apărarea regizorului Woody Allen în faţa acuzaţiilor că şi-ar

Republicanii şi democraţii au ajuns, luni, la un acord privind reluarea activităţii guvernului american, după trei zile de blocaj, transmite

Kayserispor, echipa antrenată de Marius Şumudică, a pierdut cu 3-1 meciul de pe teren propriu cu Galatasaray, una dintre pretedentele la

Cântăreţul Harry Styles (23 de ani), aclamat de critici pentru debutul său actoricesc în drama de război "Dunkirk", ar putea fi unul dintre cei care l-ar putea înlocui pe Daniel

Marius Șumudică s-a agitat în permanență pe marginea terenului la partida pierdută de echipa sa cu Galatasaray, scor 1-3. (DETALII AICI) Fostul antrenor al Astrei a fost scos din sărite în repriza a doua de cei doi

Portarul spaniol Kepa Arrizabalaga și-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe contul oficial de twitter al clubului basc. În postare se precizează că Arrizabalaga, care mai avea

Austria intenţionează să dea în judecată Comisia Europeană pentru că a acordat Ungariei autorizaţia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentând că nu consideră energia nucleară modalitate pentru

Simona Halep a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-2. Românca a reuşit să îşi egaleze cea mai bună performanţă a sa la Melbourne, sferturile de finală, după ediţiile din 2014

Trei studenţi din Japonia ai Universităţii din Bologna au mers la un restaurant din Veneţia, au comandat friptură şi peşte prăjit, au băut apă şi...au avut un şoc când au primit nota de plată. Citește mai

Gardul este modul de a delimita casa, spațiul intim, de restul lumii. De aceea, atunci când alegeți un gard e bine să vă gândiți la nivelul de intimitate pe care îl doriți, în balanță cu posibilitățile financiare de care dispuneți, cât

Parlamentarii UDMR se vor întâlni pe 29 ianuarie, în grupurile reunite, pentru o decizie privind susţinerea în Parlament a cabinetului Vioricăi

Traian Băsescu afirmă că a atacat deja la Curtea de Apel decizia instanţei de a respinge ca fiind nefondată cererea privind anularea decretului de retragere a cetăţeniei moldoveneşti. Fostul preşedinte al României a dat de înţeles că

Elita mondială este concentrată zilele acestea în staţiunea montană Davos, din înzăpezita Elveţie, acolo unde caută soluţii pentru cum să facă lumea mai bună, în condiţii nemaiîntâlnite în ultimul deceniu: economia lumii o duce bine,

Iaurtul este extrem de simplu de preparat şi poate fi făcut acasă, natural. Dacă citim eticheta unui iaurt cumpărat din comerţ s-ar putea să avem surpriza să constatăm că există ingrediente

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurări că abuzul în serviciu nu va fi dezincriminat, aşa cum anuntase anterior deputatul social-democrat Cătălin Rădulescu. "Nu am fost de

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că în actuala situaţie premierul viitorului Guvern va fi, mai degrabă, un administrator, aşa cum ar fi trebuit să fie şi premierii Grindeanu şi

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Victorie românească la Australian Open! Echipa Irina Begu-Simona Niculescu s-a calificat în semifinalele probei de dublu ale turneului. Citește mai